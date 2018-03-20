“Meme kistleri kansere dönüşmez”

Meme kanserinin tek bir hücreden kanser olarak başladığını ve büyüdüğünü belirten Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağatay Çifter, bunların tamamen dokudan oluşan kitleler olduğunu söyledi.



Meme kistlerinin ise içleri sıvı (su) ile dolu kesecikler gibi olduğunu aktaran Prof. Çifter, “Genellikle meme yapısının bir sonucu olarak oluşurlar. Komplike kistlerde ise iç bölüm hem sıvı hem de doku ile kaplanmıştır” dedi.



Kadınların yaklaşık %25 ile 30’nun meme yapısının kistik olduğunu dile getiren Genel Cerrah, “Meme kistlerinin zaman içerisinde kansere dönüşümü veya kanserleşmesi söz konusu değildir. Aşırı büyümüş olan sıvı dolu kistler içlerindeki sıvı boşaltılarak küçültülebilir. Ancak bu girişim memenin kistik yapısını değiştirmez. Bu yapıyı değiştirebilecek bir yöntem ya da ilaç da yoktur” ifadesini kullandı.



“MEMENİN KİSTİK YAPISI BİR HASTALIK DEĞİLDİR”



“Memenin kistik yapısı bir hastalık değildir, takip ve tedavi gerektirmez” diye konuşan Türk Cerrahi Derneği Başkanı Çifter şöyle devam etti:



“Yani, kisti bulunan kadınların endişelenmeleri de gereksizdir. Kistik yapısı olan kişilerde zaman zaman tek ya da çift taraflı meme ağrıları oluşabilmektedir. Kişi bu belirtiyi bir kanser bulgusu olarak algılamamalıdır. Ancak, memesinde herhangi bir değişiklik hissedenlerin bir genel cerrahi uzmanına başvurmaları önemlidir.”



Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağatay Çifter, 40 yaşından sonra ise şikayetleri olsun veya olmasın kadınların yıllık meme takibi yaptırmalarının yeterli olacağını sözlerine ekledi.

