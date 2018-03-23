Meme protezinde kanser riski (FDA raporu endişe yarattı)

"Silikonla meme büyütme ameliyatı ölümcül etkilere neden olabilir!"



Bu uyarı, Amerikan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden geldi.



Daire, silikonla meme büyütme ameliyatlarına ilişkin yeni raporunu yayımladı.



Raporda son yıllarda görülen meme implantlarına bağlı olağandışı bir kanser türüne yakalananların sayısında artış yaşandığı belirtildi.



Araştırmaya göre geçtiğimiz yıl 359 olan vaka sayısı bu yıl 414'e yükseldi.



"ERKEN TEŞHİSLE TEDAVİ EDİLEBİLİR"



Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, hastalığın bağışıklık sisteminde "anaplastik büyük hücreli lenfoma" olarak bilinen kötü huylu bir tümörün oluşmasına neden olduğunu bildirdi.



ABD'nin yanı sıra başka ülkelerde de görülen hastalık nedeniyle şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetti.



Araştırmacılara göre hastalık erken teşhis edildiği zaman, genellikle silikon ve etrafında oluşan dokunun çıkarılmasıyla tedavi mümkün olabiliyor.



İMPLANTLAR ÇIKARTILMALI MI?



Bazı kadınlardaysa kemoterapi ve radyasyon gibi ek tedavilere ihtiyaç duyulabiliyor.



Hastalığın en büyük belirtisiyse ameliyat bölgesinin çevresinde ortalama 8 yıl sonra bir şişlik oluşması.



Uzmanlar, hiçbir belirtinin görülmediği kadınlarda implantların çıkarılması için bir sebep olmadığını söylüyor.



Ancak yetkililer ellerinde kadınlara bu tür ameliyatlardan uzak durmalarını önerecek kadar yeterli bilgi olmadığını da vurguluyor.