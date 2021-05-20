MHRS ile hastane randevusu nasıl alınır?

Hastanelerden randevu almak için iki yöntem bulunuyor. ‘’ Alo 182’’ çağrı merkezini arayarak bağlanacağınız canlı operatöre TC kimlik numaranızı vererek randevunuzu oluşturabilirsiniz.



Bir diğer yöntem ise, www.mhrs.com.tr’den randevunuzu oluşturmak. WEB’den randevu oluşturmak için; daha önce üyelik kaydınız yoksa "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.



Eğer üyelik kaydınız var ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimden, dilediğiniz tarihe randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS MOBİL UYGULAMASI İLE RANDEVU OLUŞTURMA



MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.



RANDEVU İPTAL ETME İŞLEMİ



Randevu iptalini gerçekleştirebilmek için iki yöntem bulunuyor.



Bunlardan ilki, Çağrı merkezini aramak. Alo 182 çağrı merkezini arayarak TC kimlik numaranız ile randevu iptalinizi gerçekleştirebilirsiniz.



Bir diğer yöntem ise, WEB’den randevunuzu iptal etmek. www.mhrs.com.tr adresine T.C numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Randevu geçmişi bölümüne tıklayarak iptal etmek istediğiniz randevuyu seçebilir ve randevunuzu iptal edebilirsiniz.