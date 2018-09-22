Mide botoksu hakkında merak edilen noktalara değinen Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy, "Mide botoksu aslında bir toksin (botulinum toksini). Bu toksin kozmetik amaçlı birçok yerde kullanılmış. Son zamanlarda da zayıflamak amaçlı kullanılabiliyor. Midenin çıkış kısmına bu toksini belli oranda enjekte ettiğimizde, çıkış kısmındaki pompa aktivitesini geciktirdiği için yediğimiz gıdalar mideden geç boşalıyor. Boşaldığında hastalar tokluk hissediyorlar. Tokluk hissettiklerinde daha az yemek yedikleri için kilo kaybediyorlar. Botulinum toksinin bir kısmı midenin kubbe kısmına zerk edilebiliyor. Burada iştahı arttıran bir hormon olan ghrelini baskılayabiliyor. Dolayısıyla iştahta bir azalma oluyor ve midenin boşalmasındaki gecikmeyle beraber hastalar kilo kaybediyorlar" dedi.



"VÜCUT KİTLE İNDEKSİ 25'İN ÜSTÜNDE OLANLARDA UYGULAYABİLİRİZ"



Mide botoksundan fazla kilolu kişilerin faydalanabildiğini vurgulayan Ersoy, “Vücut kitle indeksi 25 ila 30 arasında olanlar ve vücut kitle indeksi özellikle 30 ila 35 arasında olan ameliyat sınırları içine girmeyen hastalar bundan faydalanabilirler. Obezite için ameliyat olma endikasyonu sınırlı olan hastalara bunu pek önermiyoruz. Bunun yerine ameliyat yöntemlerini öneriyoruz. Özetle vücut kitle indeksi 25'in üstünde veya 30 ila 35 arası olan hastalarda kilo kaybettirmek için bu yöntemi uygulayabiliriz" şeklinde konuştu.



"UYGULAMALAR 2 YA DA 3 DEFA YAPILIRSA DAHA EFEKTİF OLUYOR"



Tedavi sonrası için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ersoy, "Tedavi sonrasında hastalar elbette bir tokluk hissediyorlar ama gene de yedikleri gıdaların içerikleri de önemli. Kalorisi yüksek gıdalar tüketmemeleri hastalara öneriliyor. Bunu mutlaka bir diyetisyen takip ediyor. Uygulamalar 2 ya da 3 defa yapılırsa daha efektif oluyor. Çünkü 6 ay aralarla yaptığımız enjeksiyonun etkisi kayboluyor. 2 ya da 3 kez yaparsak fazla kilolarından yüzde 15 ila 20'den kurtulma şansları var" dedi.



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