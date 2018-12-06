Bazı hastalarda migrenlerin nedeni, baş ve boyunda bazı sinir uçlarının irritasyonu, yani uyarılması oluyor. Uyarıya, çoğu zaman, bu sinirlerin geçtiği kaslar neden oluyor. Kaslar, siniri sıkıştırarak baskıya ve migren atağına yol açabiliyor.



Migren cerrahisinin, kasların sinirlerde yarattığı sıkıştırmayı azaltma prensibine dayandığını belirten ve plastik cerrahların migren ameliyatlarında etkili rol oynadığını ifade eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, ameliyatın migrene nasıl etki ettiği ile ilgili şunları söylüyor:



“Sinirler üzerindeki basıncın azaltılması migren ataklarının başlamasını engelleyebilir veya en azından tetikleyiciyi zayıflatarak migrenlerin daha az sıklıkla ortaya çıkmasına ve daha hafif olmasına neden olabilir. Bu tetik noktaları ilk olarak tetik noktası bölgelerine botoks enjeksiyonları yapılarak belirlenebilse de çoğu zaman hasta şikayetlerinden ana bölgeler belirlenebilir. Hastada botoks tedavisine pozitif yanıt alındığında, bu tetik noktaları saçlı deri içine saklanan küçük kesiler aracılığı ile cerrahi olarak tedavi edilebilir. İşte bu noktada, devreye plastik cerrah girip, bu işlemleri, küçük kesilerden, kameralı ameliyat (laparoskopik) yöntemiyle yapabilir.”

Doç. Dr. Karaca Başaran

MİGREN CERRAHİSİ NE KADAR BAŞARILI SONUÇ VERİYOR?



“Son zamanlarda yapılan çalışmalar, hastaların üçte birinde tam iyileşme sağladığını göstermektedir. Ama vakaların yüzde 90’ında hastalarda migren ataklarının sayı, ciddiyet ve süresinde belirgin azalma olur” diyen Dr. Başaran migren cerrahisi sonrasında dikkat edilecek noktaları ise şöyle aktarıyor:



“Migren cerrahisi için yapılan tüm kesiler, üst göz kapağı veya saç hattında olsun, eriyen dikişlerle kapatılır. Bandaj veya yara bakımına gerek yoktur. Ortalama ikinci günde migren cerrahisi hastaları banyo yapabilir ve saçlarını yıkayabilir. Kafa derisi kesi bölgelerinde hafif rahatsızlık olabilir ama şişkinlik ve morarma çok azdır. Üst göz kapağı kesileri kullanıldığında cerrahiden sonraki bir hafta üst göz kapağında orta derecede şişlik olabilir. Cerrahiden sonra herhangi bir fiziksel kısıtlama veya talimat yoktur. Birkaç ay boyunca kesi yerlerinde kızarıklık, hafif sızı veya uyuşma olabilir. Çoğu hasta migren baş ağrılarında anında iyileşme yaşasa da, migren cerrahisinin tam yararı için haftalar-aylar gerekebilir.”



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