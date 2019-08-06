Çalışmada besin desteği ile baş ağrısı şiddeti ve sıklığında en az yüzde 50 azalma gözlendi. Ek olarak hastaların büyük kısmı tedavi sonrası 2 yıl boyunca migren ağrısı yaşamadı.



Araştırmayla ilgili Medimagazin’e açıklama yapan Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Öğretim Üyesi Prof.Dr.Derya Uludüz migren baş ağrısı olan kişilerde vitamin eksikliğine sıkça rastlanıldığını belirterek “Özellikle B vitaminlerinin eksikliği anamnezde mutlaka sorgulanmalıdır. Beyinde mitokondri enerji metabolizmasında bozukluk, migren baş ağrılarında sıklıkla ön plana çıkıyor. Riboflavin mitokondri solunum zincirinde flavoenzimlerin aktivitesini katalize eder. Migrenli olgularda mitokondriyal bozukluk olabileceği tartışmaları sürerken B2 vitamini proflaktik tedavide kullanılmakta ve tedavi kılavuzlarına göre Sınıf B düzeyinde etkili bulunmaktadır” dedi.



“BAŞ AĞRISI SIKLIĞINI YÜZDE 50 ORANINDA AZALTTI”



Çalışmada 3 ay boyunca 200-400 mg riboflavin kullanan migren olgularında baş ağrısı sıklığı ve şiddetinin yüzde 50 azaldığı gözlendi. Olgularda belirgin olarak B2 vitamini düşüktü, riboflavin desteği verildi ve vitamin düzeyleri 2 yıl boyunca aralıklı olarak takip edildi. Sonuçlara göre olgularda migren başağrısı ayda 14.4 günden 3.4 güne düştü. Ve yüzde 81 olguda migren ağrıları 2 yıl boyunca kontrol altına alındı.



“PAHALI OLMAYAN VE İYİ TOLERE EDİLEBİLİEN BİR TEDAVİ”



Migren olgularında KoenzimQ10, magnezyum, çinko ve C vitaminin de destek olarak kullanılabileceğini belirten Prof. Dr. Derya Uludüz, “Ancak riboflavini ön planda düşünmek gerekiyor. Bir grup olgu riboflavin tedavisinden belirgin fayda görüyor. Migren olgularında vitamin destek tedavileri pahalı olmayan ve iyi tolere edilebilen tedaviler. Bu açıdan göz önünde bulundurmak gerekiyor. B2 vitamini suda emilen bir vitamin ve vücutta fazlası kolayca atılıyor” dedi.



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