Miyoplarda uyku kalitesi normal görüşe sahip insanlardan daha düşük

Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden yapılan yeni araştırma, miyopisi olan kişilerin normal görüşe sahip kişilere göre daha kötü uyku kalitesine sahip olduğunu ortaya koydu.



Bilim insanları normal görüşe sahip kişilerle karşılaştırıldığında, uzağı göremeyen kişilerin daha gecikmiş sirkadiyen ritimlere sahip olduğunu ve beyinlerinde geceleri uykuyu düzenlemekten sorumlu bir hormon olan melatonin üretiminin daha düşük olduğunu söyledi.

"DÜZENLİ UYKU GÖRME SAĞLIĞI İÇİN GEREKLİ"



Flinders Üniversitesi Caring Futures Enstitüsü'nden Optometrist Dr Ranjay Chakraborty, çalışmanın sirkadiyen ritmin bozulması ile miyopinin gelişimi arasındaki potansiyel ilişkiye dair artan kanıtlara katkıda bulunduğunu ifade ederek, "Yapay ışığın ortaya çıkması ve mavi ışık yayan elektronik cihazların okuma ve eğlence için kullanılması nedeniyle sirkadiyen ritimlerde ve uykudaki bozulmalar, çeşitli alanlarda tanınmış bir sağlık sorunu haline geldi, ancak bunun göz sağlığı üzerindeki etkisi kapsamlı bir şekilde çalışılmadı. Bulgularımız, optimum uyku ve sirkadiyen ritimlerin yalnızca genel sağlık için değil, aynı zamanda iyi görme için de gerekli olduğuna dair önemli kanıtlar sağlıyor” dedi.



Flinders Üniversitesi Uyku Enstitüsü ile işbirliği içinde yürütülen çalışmada, hem miyopi hem de normal gören kişilerde melatoninin sirkadiyen zamanlaması ve üretimi ölçüldü. Tüm katılımcılar yirmili yaşlarındaki üniversite öğrencileriydi.

MELATONİN SEVİYESİNDE AZALMA VE SİRKADİYEN RİTİMDE BOZUKLUK



Melatonin, vücudun uyku-uyanma döngüsünü ve sirkadiyen ritimlerini sürdürmek için beynin epifiz bezi tarafından salgılanan bir hormona deniliyor. İnsanlarda, güneş ışığının ortadan kaybolmasının ardından gece 2 ve 4 saatleri arasında melatonin üretimi zirveye çıkıyor.



Dr. Chakraborty, katılımcılardan alınan tükürük ve idrar örnekleri aracılığıyla melatonin seviyelerinin ölçüldüğünü ve miyopi olan genç yetişkinlerin normal görenlere kıyasla sirkadiyen ritimleri önemli ölçüde geciktirdiğini ve melatonin seviyesinin azaldığını söyledi.



Bununla birlikte, miyopi, çocuklar ve genç yetişkinler arasında en yaygın yaşanılan görme bozukluğu olarak öne çıkıyor. Ancak, onları ilerleyen yıllarda retina yırtığı, glokom ve katarakt gibi çeşitli kör edici hastalıklara yatkın hale getiriyor.



MİYOPİ NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Miyopi olan kişiler yakındaki nesneleri net bir şekilde görebiliyor, ancak trafik işaretleri gibi uzaktaki nesneler bulanık algılanıyor. Uzmanların bildirdiğine göre, bu duruma çocukluk çağında gözün aşırı uzaması neden oluyor. Sonuç olarak, göze giren ışınlar doğrudan retina yerine retinanın önüne odaklanarak bulanıklık görüntüyü beraberinde getiriyor.

ÇOCUKLAR EKRAN ÖNÜNDE GEÇİRDİĞİ SÜRE KONTROL EDİLMELİ



Diğer taraftan, küresel olarak miyopi vakaları artıyor, bazı araştırmalar aşırı ekran kullanımı ile görme bozukluğunun başlangıcı arasında bir bağlantı olduğunu gösterdi. Dr. Chakraborty, çocukların uyku alışkanlıklarının ve ekran önünde uzun vakitler geçirmelerinin gençlerde miyopinin ilerleme şansını azaltmak için yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.



Dr. Chakraborty, “Yeterli uyku; öğrenme, hafıza, sürekli dikkat, okuldaki akademik performans ve erken gelişim sırasında çocukların genel refahı için kritiktir. Pek çok dijital cihaz mavi ışık yayar, bu da melatonin üretimini baskılayabilir ve geceleri sirkadiyen ritimlerde gecikmeye neden olarak gecikmiş ve zayıf uykuya neden olabilir.Çocuklarda dijital cihazlara maruz kalmanın sınırlandırılması, özellikle geceleri, iyi bir uyku ve sağlıklı görme sağlamak için önemlidir” dedi.

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