Moderna’nın corona virüs aşısı Delta varyantına karşı etkili

ABD’li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen corona virüs aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğu açıklandı.

Başta Amerika Birleşik Devletleri ve 27 Avrupa Birliği ülkesi olmak üzere 44 ülkede kullanılan aşının yapılan laboratuvar testlerinde Delta varyantına karşı antikor ürettiği bildirildi.

Delta varyantının yanı sıra diğer varyantları nötrleştirme özelliğine sahip olduğu belirtilen aşı ile ilgili araştırma iki doz Moderna aşısı olan sekiz kişi üzerinde yapılırken, katılımcılardan alınan kan örnekleri sonrasında aşının etkili olduğu ancak bunun denemelerin ilk aşaması olduğu kaydedildi.

Moderna CEO'su Stephane Bancel araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni veriler bize ümit veriyor” derken, “Moderna'nın corona virüs aşısının yeni tespit edilen varyantlara karşı koruyucu kalmaya devam edeceğine olan inancımız güçleniyor" şeklinde konuştu.

Bancel, “Elde edilen veriler, hızlı bir şekilde ilk doz aşıyı yapmamız gerektiğinin önemini vurguluyor” diye konuştu.

Yapılan çalışmada aşının en fazla İngiliz varyantına karşı etkili olduğu bildirilirken, diğer varyantlara karşı da gerekli antikor yanıtını oluşturduğu aktarıldı.





PFİZER - BİONTECH YAKLAŞIK YÜZDE 90 ETKİLİ



Daha önce Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, BioNTech - Pfizer corona virüs aşısının Delta varyantına karşı oldukça etkili olduğunu söylemişti.



Rappaport, "Bugün sahip olduğumuz veriler, laboratuvarda yaptığımız araştırmalardan gelen verileri içeriyor” derken, “Veriler aşımızın Delta varyantını önlemede yaklaşık yüzde 90 etkili olduğuna işaret ediyor" diye konuşmuştu.

'ÇİN AŞILARI DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ'



Çinli yetkililer aşılarıyla ilgili Delta varyantı üzerindeki etkinlikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermezken Çin’in corona virüs ile mücadelesinde önemli bir rol oynayan epidemiyolog Zhong Nanshan gazetecilere verdiği demeçte aşılarının Delta varyantına karşı etkili olduğunu açıkladı.



Nanshani, Guangzhou kentindeki enfeksiyonların analizine dayanan araştırmanın ön sonuçlarında, “Araştırmacılar, Çin aşılarının Delta varyantının neden olduğu semptomatik ve ciddi vaka riskini azaltmada etkili olduğunu buldular” diye konuştu.