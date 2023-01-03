Nevralji nedir ve belirtileri nelerdir? Nevralji neden olur ve tedavisi nasıldır? Trigeminal nevralji nedir?

NEVRALJİ NEDİR?



Genellikle tek taraflı olarak yüz veya baş bölgesini etkileyen, ani ve şiddetli başlayıp yine ani şekilde sonlanan, süresi birkaç saniyeden birkaç dakikaya uzayan, sık tekrarlayan, kısa süreli elektrik şok benzeri ağrılardır.



Diş çürükleri yada diş tedavileri sırasında oluşan zedelenmeler, nevraljiye benzer ağrılara neden olabilir. Nevraljik ağrı, aniden ortaya çıkmakla birlikte ağrılı bölgede belli tetik noktaları etkileyen yüz yıkama, tıraş olma, diş fırçalama, konuşma, elle dokunma gibi uyaranlar ile uyarılabilir veya şiddetlenebilir. Kişinin günlük aktivitelerini yürütemeyecek kadar şiddetli olabilir.

NEVRALJİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Nevralji belirtileri şöyle sıralanmaktadır:

- Bu ağrılar genellikle baş ve boyun bölgesinde görülmektedir.



- Baş ve boyunda yer alan sinir ağrıları kronik yapılıdır.



- Şiddetli olan bu ağrılar bazen aniden şimşek çakar gibi gelebilmektedir.



- Baş ve boyun bölgesinde yanma hissi yaşatabileceği gibi soğuk hissi de yaşatmaktadır.



- Aniden gelen bu ağrılar sürekli hale gelebilmektedir. Bunun yanında geçici tarzda ağrılar da olabilmektedir.

NEVRALJİ TEDAVİSİ NASILDIR?



Şikayetin hikayesi ile nevraljinin özellikleri; nörolojik muayene ile nevraljik ağrının yeri ve eşlik eden bulgulara bakılarak tanı konulur.

Hastalığın nedenleri, tanı vetedavi süreci için beyin MR veya ek laboratuvar incelemeleri yapılabilir.

Tedavide ilk adım ilaç tedavisidir. İlaç tedavisinde basit ağrı kesiciler etkili olmaz. Nevraljik ağrıya yönelik mutlaka nöroloji hekimi tarafından belirlenmiş ilaçlara başlanmalı ve tedaviye nöroloji hekimi kontrolünde devam edilmelidir.

TRİGEMİNAL NEVRALJİ NEDİR?



Aynı zamanda tic douloureux olarak adlandırılan trigeminal nevralji, hisleri yüzden beyne taşıyan trigeminal siniri etkileyen kronik bir ağrı durumudur, yani bir yüz ağrısıdır.

Trigeminal nevralji durumu olan bireyler için diş fırçalamak veya makyaj yapmak gibi yüz civarında gerçekleştirilen çok hafif uyarıcı eylemler bile dayanılmaz bir ağrının ortaya çıkmasına neden olabilir.



Trigeminal nevraljinin ilk aşamalarında bireyler kısa, hafif ataklar yaşayabilir. Ancak bu durum ilerleyebilir ve daha uzun, sık ve yoğun yakıcı ağrı nöbetlerine neden olabilir.

Trigeminal nevralji, kadınlar arasında erkeklere oranla daha sık görülür ve 50 yaş üstü yetişkin bireylerde ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir.



Tıp uzmanları trigeminal nevraljiyi genellikle ilaçlar, enjeksiyonlar veya cerrahi müdahaleler ile etkili bir şekilde yönetebilirler.