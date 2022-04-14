Nijerya'da kızamık salgını: Son 4 ayda bin çocuk yakalandı

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde son 4 ayda bin çocuğun kızamığa yakalandığı, salgın nedeniyle çok sayıda çocuğun da yaşamını yitirdiği açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.04.2022 - 01:08

Nijerya'da kızamık salgını: Son 4 ayda bin çocuk yakalandı

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'nın Sokoto eyaletinde son 4 ayda bin çocuğun kızamığa yakalandığı bildirildi.

Sokoto Eyaleti Komiseri Dr. Ali İnname, yaptığı açıklamada, Sokoto eyaletinde son 4 ayda bin çocukta kızamık salgını tespit edildiğini belirtti.

Salgın nedeniyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini kaydeden İnname, "Salgınla mücadele kapsamında eyalet genelinde rutin bağışıklama sağlayan ve yeterince aşı stoku olan 500 merkez kurduk" dedi.

İnname, hastalığın yayılmasını önlemek için aşı kampanyası başlatacaklarını ifade etti.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.

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