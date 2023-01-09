Nöropati nedir? Nasıl tedavi edilir? Nöropatinin belirtileri nelerdir?

NÖROPATİ NEDİR?

Nöropati, sinirlerde veya sinir liflerinde hasar olduğu bir durumdur.



Nöropati, kollarda, bacaklarda, ayaklarda, ellerde, yüzde, boyunda veya sırtta ağrıya neden olur. Ayrıca uyuşukluk, karıncalanma, yanma veya zayıflığa da yine yol açabilir. En yaygın nöropati türleri arasında diyabetik nöropati, kemoterapinin neden olduğu nöropati ve periferik nöropati bulunur.

NÖROPATİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Polinöropatisi olan hastaların el ve/veya ayaklarında uyuşma, keçeleşme, yanma, hissizlik veya ağrı olabilir.

- Bu hastaların el ve ayaklarında kuvvetsizlik, yürüme bozukluğu, elleri yumruk yapamama, yürürken ayaklarının takılması ve tökezleme gibi kas kuvvetini ilgilendiren belirtiler de görülmektedir.

- Hastalıktan etkilenmiş bölgelerde kas erimesi, geç iyileşen yaralar, kol veya bacak kıllarında dökülme, el ve ayaklarda şekil değişikliği (deformasyon), tırnaklarda değişiklikler veya kopmalar olabilir.

- İleri düzeyde polinöropatisi olan hastalarda ise ayaklarda yatak yaralarına benzer yaralar ve hatta kangren gelişebilmektedir.

NÖROPATİNİN ÇEŞİTLERİ



Mononöropati: Tet bir periferik sinir kaynaklı nöropatidir.

Polinöropati: Çok sayıda siniri etkileyen, simetrik olan, el ve ayak uç noktalarında ortaya çıkan nöropatidir.

Motor nöropati: Kasların hareketini sağlayan motor sinirleri etkileyen nöropatidir. Kas güçsüzlüğü, kas seğirmeleri ve kaslarda erime görülebilmektedir.

Duyusal nöropati: Dokunma, ağrı ve ısı gibi duyuları ileten sinirleri etkileyen nöropati türüdür. El ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, yanma, keçeleşme, iğne batmaları gibi belirtileri vardır.

Motor ve duysal nöropati (sensorimotor): Motor ve duysal sinir liflerini etkileyen nöropatidir. Kas güçsüzlüğü ile el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, yanma, hissizlik gibi belirtiler ile ortaya çıkar.

Otonomik nöropati: Otonomik sinir sistemine ait liflerin etkilendiği nöropati türüdür. Terleme bozukluğu, kalpte ritim bozuklukları, ani tansiyon değişiklikleri, erektil disfonksiyon, iktidarsızlık ortaya çıkabilmektedir.

NÖROPATİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?



En sık diyabet yani şeker hastalığına bağlı olduğu için, öncelikle kan şekerini kontrol altında tutmak önemlidir.

Şeker hastalığı söz konusuysa hastanın şikayetlerine yönelik gerekirse ağrı kesici özellikli ilaçların ve sinir hasarını onarabilecek ilaçların kullanılması önerilir.

Buna benzer şekilde, kronik böbrek yetmezliğinde de gördüğümüz nöropati vücutta biriken toksik maddelere bağlıdır. Bu maddeleri vücuttan uzaklaştırmak amacı ile verilen ilaçlar ve gerekirse diyaliz işlemi, nöropatinin iyileşmesine katkıda bulunmaktadır.

Genetik nöropatilerde maalesef etkili bir tedavi bulunmamaktadır ve tedavilerin çoğu halen deneysel aşamadadır. Burada hastaya özel fizik tedavi ve şikayetlerini azaltmak için semptomatik tedavi uygulanabilmektedir.