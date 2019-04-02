En çok yemek yenen kalabalık ortamlarda ortaya çıkan ve soğuk havaya karşı dayanıklılığı olan norovirüsün, dondurulmuş yiyecek veya içinde buz küpleri olan içeceklerle de kolayca bulaşabildiğini belirten Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, norovirüs enfeksiyonunun yaş farkı gözetmeksizin herkeste görülebileceğini söyledi. Son zamanlarda sıklıkla görülen norovirüsün, şiddetli karın ağrısı, kusma ve ishal gibi şikayetlere yol açtığını aktaran Dr. Işık, virüsün en çok ağız ve dışkı yoluyla bulaştığını belirterek bulaş yolları hakkında şunları kaydetti:



- Kirli içme suyu.

- Havuz suyu.

- Midye ve istiridye gibi deniz ürünleri.

- Dondurma, (dondurulmuş gıdalarda hayatta kalabiliyor).

- Salatalar.

- Soğuk yiyecekler.

- Buz küpleri.

- Sandviç gibi gıdalar.



NOROVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?



Norovirüsün vücuda girmesine takiben 24 - 48 saat içinde etkileri hissedilmeye başlıyor. Hastalarda;

- Baş ağrısı,

- Yüksek ateş,

- Şiddetli bulantı,

- Kusma,

- İshal,

- Halsizlik,

- Yorgunluk gibi şikayetler ortaya çıkıyor.



Bulantıya karın ağrısının eşlik ettiğini, daha sonra ise bu duruma ishal ve kusmanın dahil olduğunu aktaran Dr. Işık, hastanın günde ortalama 4-8 kez dışkılama ihtiyacı hissettiğini belirterek norovirusile ilgili soruları şöyle yanıtlıyor:



KİMLER RİSK ALTINDA?



“Genel olarak sağlıklı kişilerde hastalık kendiliğinden geçer ancak;

- Küçük çocuklarda,

- Yaşlılarda,

- Düşkünlerde,

- Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde,

- Kalp hastalarında,

- Akciğer, şeker, kronik böbrek hastalığı bulunan kişilerde tehlikeli sonuçlar yaratabilir



Bu sebeple bu kişilerin yukarıdaki belirtileri kendilerinde gözlemlemeleri durumunda doktora başvurması gerekir.



NOROVİRÜS NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Sağlıklı bireylerde tedavi gerektiren bir durum söz konusu değildir. Kişilerin, sadece hijyen kurallarına dikkat ederek ve kaybettikleri sıvıyı tekrar vücutlarına kazandırarak hastalığın kendiliğinden geçmesi beklenir. Eğer hastalık ağır ve şiddetli seyrediyorsa bu durumda doktor müdahalesi şarttır.



NOROVİRÜSTEN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?



- Kişisel hijyen kurallarına çok dikkat edilmeli,

- Eller sık sık yıkanmalı,

- Özellikle de toplu taşıma araçları veya tuvalet gibi ortak kullanım alanlarından sonra mutlaka eller iyice yıkanmalı,

- Tüketilecek sebze ve meyveler çok iyi yıkanmalı,

- Kirli ve hijyenik olmayan yüzeylerin sterilizasyonu sağlanmalı,

- Virüs bulaşmış eşyalar yüksek ısıda mutlaka yıkanmalıdır.”



Fotoğraflar: Avrasya Hastanesi