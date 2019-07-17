Okul Sağlığı Bilim Kurulu kararı çerçevesinde belirlenen kriterleri karşılamayan gıdalara logo uygulaması yapılamayacağı gibi satışları da tamamen yasaklanacak. Çalışmanın uygulama çerçevesi ve ayrıntıları Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, öğrenciler ve ailelerin katılımı ile Yeşilyurt Spor Kulübü’nde yapılan etkinlikte ele alındı.



Çocukluk çağı obezitesi ve kronik hastalıkların artışına dikkat çekmek isteyen Türk Böbrek Vakfı uzun yıllardır sürdürdüğü farkındalık kampanyaları ile bakanlıkların dikkatini çekti, bu anlamda önemli iş birlikleri de gerçekleştirdi.



Etkinlikte konuşan TBV Başkanı Timur Erk, “Her şeyden önce bu projeyi hayata geçirmek üzere bir araya gelerek eşine az rastlanan bir sinerji yaratan Tarım ve Orman Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür etmek istiyorum. Türk Böbrek Vakfı olarak bizim yıllardır saha eğitimleriyle, seminerlerle, topluma anlatmak, benimsetmek istediğimiz bir anlayış nihayet hayata geçiyor. Bir toplumun en büyük zenginliği çocuklardır ve çocukların sağlıklı gelişimi, o ülkenin geleceğini belirler. Bugün basın aracılığıyla ayrıntılarını toplumun tüm kesimlerine anlatmak istediğimiz ‘Okul Gıdası Logosu’ uygulamasını en önemli takipçileri önce veliler, sonra öğrenciler ve elbette bizim de bir parçası olduğumuz sivil toplumdur. Bizler, üzerimize düşeni yapıp durumdan vazife çıkararak okul gıdası logosu uygulamasının her aşamasının titizlikle takipçisi ve destekçisi olacağız, uygulamanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için elimizi taşın altına koyacağız” dedi.



Uygulamanın başarıya ulaşması için öğrencileri de büyük görev düştüğünün altını çizen TBV Başkanı Erk, “Öğrencilerden beklentimiz kantinlerde satılan ürünlerin ambalajında logonun olup olmadığına bakmalarıdır. Ayrıca logolu olmasına rağmen alışagelmişin dışında, aşırı şekerli ve tuzlu ürünleri okul aile birliklerinde görev alan ebeveynlerine göstermeleri ve konuyla ilgili gerekli işlemin yapılması için takipçi olmalılar” diye konuştu.

ÇALIŞMAYA GÖRE KANTİNLERDE SATIŞI YASAKLANACAK GIDALAR



Okul Sağlığı Bilim Kurulu tarafından satışı uygun bulunmayan, “Okul Gıdası” logosu verilemeyecek yiyecek ve içecekler; her türlü şekerli, kolalı, gazlı ve aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, tüm çikolata türleri, tüm şeker ve şekerlemeli ürünler, hamurlu şekerli tatlılar, tatlandırıcı katılmış yiyecek ve içecekler, kek ve pasta türleri, gevrek çerezler, kremalı ürünler olacak.



KANTİNLERDE SATIŞINA İZİN VERİLECEK GIDALAR



Okul Sağlığı Bilim Kurulu tarafından satışı uygun bulunan ve “okul gıdası” logosu

verilebilecek yiyecek ve içecekler ise çiğ tüketilen sebzeler, salatalıklar ve meyveler, doğal kurutulmuş meyveler, işlenmemiş kuru yemişler, süt , ayran, peynir, çeşnili ve tahıllı ekmekler, yumurta, doğal mineralli su ve şekersiz sakızlar, taze sıkılmış meyve ve sebze suları, Bilim Kurullarınca belirlenmiş kriterlerde üretilmiş hazır paketli yiyecek ve içecekler olarak belirlendi.



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