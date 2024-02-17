Ölümcül virüsler için hızlı tanı testi yarışı

Bilim insanları, küresel salgınlara yol açma potansiyeline sahip iki ölümcül patojen olan Nipah ve Lassa virüsü için hızlı test cihazları geliştirmek için yarışıyor.



Ekip, kar amacı gütmeyen bir hastalık teşhisi kuruluşu olan FIND'ın liderliğinde, virüs bulaşıp bulaşmadığını belirlemek için anında kullanılabilecek en iyi testleri belirlemek amacıyla dört yıllık bir projeye başladı.



Gelecekteki Nipah ve Lassa virüslerinin salgına dönüşmesini önlemek için hızlı test cihazlarının bir gün yaygın olarak kullanılacağı umuluyor.



Hem Nipah hem de Lassa'nın sık görülen salgınlarını tespit edecek testlerin üretilmemesi, bireyleri bu ölümcül hastalıklara karşı risk altına sokmanın yanı sıra tüm dünya popülasyonu için bir tehdit oluşturuyor.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?



Nipah, beyne saldıran ve ölüm oranı yüzde 70'e varan zoonotik yani hayvansal kökenli bir virüs. "Uçan tilkiler" olarak da bilinen meyve yarasaları tarafından taşınıyor ve insandan insana bulaşabiliyor.



Nipah virüsünün salgınları tarihsel olarak Güney ve Güneydoğu Asya ile sınırlıydı, ancak meyve yarasaları bugün iki milyardan fazla insanı kapsayan geniş bir coğrafi alana yayılmaya devam ediyor.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu yayılımın "ciddi salgın potansiyeline" sahip olduğunu ilan etti.

LASSA ATEŞİ NEDİR?



Lassa ateşi ise, Ebola'ya benzeyen akut viral hemorajik bir hastalık. İnsanlar, virüsü taşıyan fareler tarafından kontamine olmuş gıda veya diğer maddelere maruz kalma yoluyla enfekte oluyor. Ayrıca vücut sıvıları yoluyla da kişiden kişiye yayılabiliyor.



Nipah ve Lassa'ya karşı etkili bir tedavi veya aşı bulunmuyor, ancak birkaç aşı geliştirilme aşamasında.



Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu'ndan (Cepi) 14,9 milyon dolar fon alan FIND projesi, mevcut testleri inceleyecek ve değerlendirecek.



Hızlı hastalık tespiti, sağlık çalışanlarının hedefe yönelik tedaviye hızlı bir şekilde başlayabilmesi ve gerekirse daha iyi araştırma ve yönetim için sevk edebilmesi anlamına geliyor.