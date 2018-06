Toplumdaki yaygın inanışın aksine bu problemlerin yüzde 90’ı fıtıktan değil, kas, eklem ile tendonları ilgilendiren basit tutulma, zorlanma ve kramplar gibi mekanik omurga sorunlarından kaynaklanıyor. Bu nedenle bel - boyun ağrısı çeken hastaların çoğunda ilaçlar, korunma ve istirahat gibi yöntemler yakınmaların ortadan kalkması için yeterli geliyor. Bel ve boyun fıtıklarında da bu yöntemler başlangıç tedavi adımı olarak oldukça işe yarıyor; sorunu hafifleterek vücudun iyileşmesi ve duruma adapte olabilmesi için fırsat sağlıyor, böylece fizik tedavi, akupunktur, karyopraktik, algoloji girişimleri gibi tedavi yöntemlerine de yardımcı oluyor.



Güneşin yüzünü bolca gösterdiği yaz mevsiminin de hastalara omurga problemlerinin ortadan kalması ya da hafiflemesi için önemli olanaklar sunduğunu söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat Hamit Aytar, yaz aylarının omurgaya sağladığı avantajları anlatarak şu önerilerde bulundu:



Sıcak hava: Artan sıcaklar omurga için faydalı. Bunun nedeni, sıcağın gerilen, spazma uğramış kaslar ve eklemler üzerinde bir nevi gevşetici etki sağlaması, bu sayede de omurganın kendisini yaşadığı sorunlara adapte edebilme yeteneğinde artış olması. Soğuk ve klima etkisi ise durumu tam tersine çeviriyor. Dolayısıyla güneşin, sıcak havanın tadını çıkarın. Ancak güneşin dik açıyla geldiği tehlikeli saatlerde uzun süre güneşe maruz kalmanın yarar değil zarar getireceğini unutmayın. Koruyucu önlemler alarak ve günün uygun saatlerini seçtikten sonra uzun yürüyüşler, hafif koşu ve gerdirme egzersizleri yapmanızda fayda var.



Deniz ve açık havuz: Yüzmek omurga sağlığımız için en faydalı egzersizlerden biri. Çünkü yüzmek kol, bacaklar, kalça ve omurgayla birlikte tüm vücudu çalıştırıyor, kas ile tendonları güçlendiriyor. Yüzerken ileri doğru ivmelenen vücut aynı zamanda omurlarda, yani omurganın kemikleri arasında bir nevi genişleme, uzanma hareketiyle omurgaya faydalı bir traksiyon egzersizi etkisi de yaptırmış oluyor. Suyun kaldırma gücünün omurgamıza binen yükü de azaltarak hareketlenmesini de kolaylaştırması ek bir fayda üstelik. Bu nedenle suda egzersiz programları fizyoterapinin de çok önemli bir ayağını oluşturuyor. Dolayısıyla omurga sağlığınız için yaz mevsiminde hem sıcağın hem suyun sağlayacağı ekstra faydalar nedeniyle deniz ve açık havuz fırsatını kaçırmayın. Başlangıçta sırtüstü yüzmeyi tercih edin, sorun hissetmezseniz tüm stillerde, ancak kendinizi çok yormadan, ağrılar oluşturmadan yüzmeyi alışkanlık haline getirin. Haftada 2-3 gün yüzme fırsatı yaratabilirseniz omurganız için çok faydalı bir şey yapmış olacaksınız.

Hafif bir beslenme programı: Fazla kilolar omurga sorunlarına yol açan ve şiddetini artıran nedenlerin başında geliyor. Öyle ki çalışmalara göre; alınan her 5 kilo omurga problemi yaşama riskini yüzde 5 artırıyor. Vücutta artan her kilonun omurga bağları ve diskleri üzerine olan yükü artırıyor. Yatar pozisyondan dikey pozisyona geçişle diskler üzerine binen yükün 4 kat kadar arttığını da dikkate aldığımızda, fazladan her kilonun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlarız. Dolayısıyla boyun veya bel fıtığı sorununuz varsa yapmanız gereken ilk şey kuşkusuz fazla kilolardan kurtulmak olmalı. Yaz mevsimi de gerek sıcakların etkisiyle daha az yememiz, gerekse sağlıklı sebze ve meyveleri daha fazla tüketmemiz ve daha fazla aktivite yapmamız sayesinde kilo vermemiz için oldukça iyi bir fırsat. Tabii ki diyet uzmanlarının profesyonel önerileri, bol sıvı tüketimi ve düzenli kontrolü de unutmadan.



Daha fazla spor imkanı: Düzenli spor yapmak omurga sağlığımız için çok önemli. Spor ve yürüyüş omurganın tüm yapılarının çalışmasını, sıcak ve güçlü kalmasını sağlayan, omurganın ideal dengesinde ve dik halde olmasına çok önemli katkıda bulunan en değerli faktör. Üstelik kemik sağlığı için en gerekli mekanizmalardan biri. Kış mevsiminde gerek havanın soğuk olması, gerekse yağmur ve kar nedeniyle spor yapmak pek de kolay olmuyor. İşte yaz aylarının sunduğu önemli fırsatlardan biri de, havanın güneşli ve sıcak olması sayesinde daha fazla spor yapmamıza imkan sağlaması. Yaz aylarında koşu, gerdirme egzersizleri, yoga, pilates ve tenis gibi sporlara zaman ayırmaya özen gösterin. Eğer bu tarz sporları sevmiyorsanız en azından düzenli olarak yürüyüş yapmayı alışkanlık haline getirebilirsiniz. Omurganızı aşırı yorup ağrılara neden olmamak şartıyla, iyi bir ısınmanın ardından, haftada 2-3 gün, 30 dakikanızı bile ayırmanızın yeterli olacağı açık hava sporları omurga sağlığınız için bulunmaz fırsat olacaktır.



FİZİK TEDAVİ – REHABİLİTASYON İÇİN UYGUN ZAMAN!



Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Aytar, sıcak havada fizik tedavi sonrasında yapılan yürüyüş ve egzersizlerin, bu tür tedavi programlarından görülen faydayı artırdığına dikkat çekerek, “Bunun nedeni sıcak hava ve sıcak ortamın vücudumuzu fizik tedavi programlarına daha uygun hale getirerek hazırlaması ve fizik tedavi sonrası da faydanın devamı için yine uygun bir ortam da sağlıyor olması” diyor.



Tabii öncelikle omurgamızla ilgili sorunumuz nedir? Ne aşamadadır? Bunları bilmek ve bilinçli hareket etmek için hekime danışmak, değerlendirmesini talep etmek çok önemli. Muayenenin ardından gerekirse ilave radyolojik ve laboratuvar tetkikler yapıldıktan sonra uzman hekiminiz size en doğru yaz planını yapmanızda yardımcı olacaktır.



VİDEO: 3 BOYUTLU YAZICI İLE OMURGA ÜRETİLİYOR