Pandemide kilo aldık, spor ihtiyaç arttı

Spor kulübü zinciri MAC ile FutureBright tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin Hareket Haritası', toplumun hareket tanımı, kendilerini ne kadar hareketli bulduğu, sporun hayatlarındaki yeri ve pandemiyle birlikte hareket alışkanlıklarındaki değişimlere yönelik sonuçları ortaya koydu.



15-69 yaş aralığındaki üç bin kişiyle yapılan araştırmaya göre ankete katılanların yüzde 59’u kendilerini hareketli olarak tanımlarken, hareket sporun yanı sıra günlük rutinler, ev işleri, alışveriş yapmak da hareketle ilişkilendiriliyor. 4 kişiden 1'i haftada 3 gün spor yapıyor.



GÜNLÜK ADIM SAYISI 7720



Ankete katılan her 10 kişiden 4'ü spor aktiviteleriyle ilişkilendirirken 5'i hareket etmeyi yürüyüş olarak tanımlıyor. Gezmek, dolaşmak, ev işleri de hareket olarak tanımlanıyor.



Türkiye'de her 10 kişiden 1 kendisini ''çok hareketli'' olarak, 5'i ise ''hareketli'' olarak tanımlıyor. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 50’si, kadınların yüzde 60’ı, annelerin ise yüzde 70'i ''Hareketliyim'' diyor



Her 100 kişiden 15'i hareketlerini telefon uygulaması aracılığı ile takip ediyor. Günlük adım sayısı ortalaması 7.720



Hareket etmeyenlerin en temel mazeretleri zaman olmaması ve yorgunluk.



Her 10 kişiden 8'i sağlıklı yaşam için spor yapılması gerektiğini belirtiyor. Kadın katılımcılar erkeklere göre sporu kilo verme ile daha fazla ilişkilendiriyor.



Türkiye'nin yüzde 75'i spor yapmıyor. Her dört kişiden biri spor yaptığını belirtirken, spor yapılan ortalama gün sayısı haftada 3.







PANDEMİDE KİLO ALDIK



Ankete katılanların yüzde 47'si pandemi döneminde hareketlerinin azaldığını belirtiyor.



Pandemi araştırmadaki tüm yaş gruplarında hareketleri kısıtlamış ancak ileri yaş grubuna uygulanmış uzun dönemli yasaklar nedeniyle, bu kesimde hareketsizlik özellikle yüksek. Çalışan kesim en hareketli kitle olarak ortaya çıkıyor.



Bu dönemde dışarıda yapılan temel aktiviteler olarak yürüyüş ve koşu öne çıkıyor.



Evde yapılan sporlarda ise en fazla vücut egzersizleri tercih edilmiş. 25-34 yaş grubu vücut-kas egzersizlerine ağırlık verirken, kadınlar ve gençler pilates / yoga yapmaya yoğunlaşmış.



Hareketli ve spor yapan kitlenin yarısı pandemi sonrasında daha fazla spor yapacağını söylüyor.



Pandemiyle beraber her 3 kişiden 1'i beslenmesine dikkat ettiğini belirtiyor. Özellikle kadınlar (yüzde 34) ve spor yapanlar (yüzde 48) bu dönemde daha dikkatli beslenirken, halihazırda hareketsiz olan kitle (yüzde 21) beslenme konusunda daha dikkatsiz davrandığını belirtiyor.



Her 100 kişiden 23'ü pandemi sırasında kilo aldığını ifade ediyor. Pandemi dönemde alınan ortalama kilo 5,3 kg olurken, kadınların ve hareketli sporcuların görece daha az kilo aldığı görülüyor.

Sonuçları değerlendiren MAC CEO'su Can İkinci, "Araştırmalar düzenli spor yapan, hareketli insanların; spor yapmayan, hareketsiz kalan kişilere oranlara daha uzun ve sağlıklı bir hayat sürdürdüğünü gösteriyor. Haftada üç gün egzersiz yapmanın pek çok sağlık probleminin önlenmesinde etkili olduğu da biliniyor. Yaptığımız araştırmanın sonuçlarına göre de Türkiye'deki her 10 kişiden 8'i sağlıklı yaşam için spor yapılması gerektiğine inanıyor. Diğer yandan aynı araştırma sonuçları Türkiye'nin dörtte üçünün spor yapmadığını gösteriyor. Dolayısıyla sporun sağlıklı yaşam için gerekli olduğu konusunda toplumca hemfikiriz ancak spor yapmak için daha çok gayret göstermemiz lazım." dedi.