Papatya çayının faydaları nelerdir? Papatya çayı zayıflatır mı? Papatya çayı nasıl demlenir?

Uyku problemi başta olmak üzere, sinir sistemi ve sindirim sistemindeki sorunlar ile kas ağrıları gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan papatya bitkisi, eski çağlardan beri birçok kültürde yer alıyor.



Alman papatyasının kurutulmuş çiçekleri ile hazırlanan papatya çayı ise kafein içermemesi sebebiyle birçok kişi tarafından siyah ve yeşil çay yerine tercih edilebiliyor. Uykusuzluğa iyi gelen aynı zamanda uyku kalitesini de artıran papatya çayı, diyare (ishal) ve mide ülserine karşı koruyucu etki gösterebiliyor.



Yemeklerle birlikte tüketildiğinde kan şekeri kontrolünün sağlanmasına yardımcı olan papatya çayı, aynı zamanda antiinlamatuar etkisi sayesinde bazı kanser türlerine karşı da koruyucu özellik gösterebiliyor. Yan etkileri çok nadir görülen papatya çayı gözde iritasyona ve içeriğinde bulunan glisin nedeniyle düşüğe neden olabiliyor.



PAPATYA NEDİR?



Papatya; Mısır, Roma ve Yunanistan’da eski çağlardan beri özellikle insanoğlunun tıbbi amaçlı kullandığı bitkilerden biridir. Papatyanın içerdiği flavanoid ve terpenoid adı verilen içeriklerin iyileştirici özelliği bulunmaktadır. Ayrıca papatyadan elde edilen esansiyel yağ asitlerinden kozmetik ve aromaterapide de yararlanılmaktadır.



Matricaria (Alman papatyası) türünün kurutulmuş çiçekleri ile hazırlanan çay ve bitki özütleri, tıbbi amaçlı kullanılan en yaygın bitkisel ürünlerden biridir.



PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

-Papatya çayı, mide-bağırsak sistemi spazmları, gaz, hazımsızlık, şişkinlik sıkıntılarında etkilidir.

-İltihap giderici, alerji oluşumunu önleyici, mikropların gelişimini engelleyici ve yara iyileştirici etkiye sahiptir.

-Papatya çayı cildin temizlenmesi, sivilce oluşumunun önlenmesi ve şişkinliğin giderilmesi gibi durumlarda etkindir.

-İrritabl bağırsak sendromu, kramplar, hazımsızlık, gaz ishal ve kolik semptomlarını azaltabilir.

-Papatya çayı adet döneminde krampları hafifletmeye yardımcı olabilir.

-Emziren anne ve bebekleri için de yararlıdır. Taze hazırlanan çayın ılıtılarak bebeğe verilmesi gaz çıkarmasına yardımcı olur. Ayrıca papatya bitki çayı hafif yatıştırıcı etkisi ile de bebeğin rahat uyumasını sağlar. Emziren annenin papatya çayı içmesi de bu olumlu etkiyi artırır ancak miktar günde iki. Bebeklerde kullanımı öncesi doktorunuza danışmanız gerekir.

-Farenjit, bademcik iltihabı, larenjit, ağız ve boğaz mukozası iltihaplarında gargara olarak kullanılması şikayetleri hafifletir.

PAPATYA ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Çay olarak kullanımında 1 bardak taze kaynatılmış içme suyu içine 1 tatlı kaşığı papatya çiçeği koyun. Bardağın ağzını kapatarak 5-10 dakika demlenmeye bırakın. Günde 3-4 defa yemeklerden sonra içebilirsiniz. Etkisini yitirmemesi için kaynatmadan hazırlayın. Gargara olarak kullanımında ise, bir fincanın içine 2-3 çay kaşığı papatya çiçeği ve yarım bardak taze kaynatılmış su ekleyin. 5-10 dakika demlendikten sonra ılıtıp gargara olarak kullanabilirsiniz.

PAPATYA ÇAYININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Papatya çayının zararları arasında öne çıkan madde alerji ve düşük riskleridir. Her bitki çayında olduğu gibi düzenli olarak papatya çayı tüketmeye başlamadan önce doktorunuzla görüşmelisiniz. Bitki çayları kullandığınız bazı ilaçlarla etkileşime girerek sağlığınıza zarar verebilir ya da mevcut bir rahatsızlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Papatya çayında bulunan glisin kramplara iyi gelirken kasları gevşettiği için rahmi de gevşeterek düşük doğuma neden olabilir.

Polen alerjisi olanlar papatya çayından etkilenerek alerjik reaksiyon yaşayabilir. Tıpkı bal örneğinde olduğu gibi bebeklerin de papatya çayı içmesi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle polen alerjisi olanlarda ve bebeklerde papatya çayı tüketimine başlanmadan önce mutlaka doktora danışılması gerekir.

PAPATYA ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Papatya çayının zayıflama üzerine doğrudan etkisi bulunmamaktadır. Ancak antiinflamatuar etkisi, kan şekeri kontrolünü sağlaması ve stresi azaltıcı etkisi sayesinde dolaylı olarak vücut ağırlığı kontrolüne katkı sağlayabilmektedir.

PAPATYA ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

﻿Papatya çayı halk arasında özellikle biberiye ile birlikte adet söktürücü olarak kullanılabilmektedir. Ancak adet düzensizliği durumunda mutlaka hekime danışılmalıdır.

PAPATYA ÇAYI UYKU GETİRİR Mİ?

Hafif yatıştırıcı ve kas gevşetici etkisi nedeniyle rahat uyumayı sağlar. Araştırmacılar papatya çayının sakinleştirici ilaçlara benzer bir etki göstererek kişinin endişelerini gidermeye katkıda bulunduğunu ve uykuya dalmayı kolaylaştırarak uyku kalitesini artırdığını öne sürmektedir.

EMZİREN ANNELER PAPATYA ÇAYI İÇEBİLİR Mİ?

Emziren anneler günde iki fincanı geçmemek kaydıyla papatya çayı tüketebilir.

PAPATYA ÇAYI NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Papatya çayını ne zaman içeceğiniz size kalmıştır. Bu noktada belirleyici olan papatya çayının etkileri ile sizin ihtiyaçlarınıza uygun bir zamanlama yapmanızdır. Örneğin yatmadan 30 dakika önce içilen papatya çayı kişiyi rahatlatarak uykuya dalmasını kolaylaştırabilir ve uyku kalitesini artırabilir. Kan şekeri sorunu yaşıyorsanız papatya çayını yemekleriniz sırasında tüketebilirsiniz. Sindirim sisteminizle ilgili sorunları azaltmak içinse yemek yedikten sonra papatya çayınızı keyifle yudumlayabilirsiniz.



PAPATYA ÇAYI KABIZLIĞA İYİ GELİR Mİ?

﻿Öğünlerden sonra veya gün sonunda papatya çayı tüketimi bağırsak hareketlerini hızlandırabilmektedir. Özellikle stres, kabızlığı etkileyen önemli bir faktördür. Papatya çayı sakinleştirici etkisi sayesinde stresi azaltmaya ve dolaylı yoldan da kabızlığı çözmeye yardımcı olabilmektedir.