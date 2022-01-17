PCR testi zorunluluğu kalktı mı? (PCR testi uygulaması kimler için devam edecek?)

Covid-19'la mücadele kapsamında 6 Eylül'den itibaren seyahat etmek veya sosyal etkinliklere katılmak isteyen kişiler için aşı kartı veya negatif PCR testi zorunluluğu getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine ve merkez birimlerine bağlı kuruluşlara gönderdiği yazı ile Eylül ayında başlayan PCR testi zorunluluğu uygulamasını sonlandırdı.

Huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evleri gibi toplu ortamlarda ise PCR testi uygulaması devam edecek.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından gönderilen genelgede şu maddeler yer aldı:



Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;



Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,



Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele, (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.)

Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,



Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilmiştir.

PCR TESTİ UYGULAMASI KİMLER İÇİN DEVAM EDECEK?

Huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evleri gibi toplu ortamlarda PCR testi uygulaması devam edecek.

Genelgede, "Huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek" denildi.