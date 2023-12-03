Pıhtı tehlikesine dikkat!

Pıhtı atması, kanser, bulaşıcı hastalıklar ve trafik kazalarından sonra en sık rastlanan ölüm nedeni olurken, bağırsak, karaciğer ve akciğer damarlarında görülen pıhtı, uzuv kayıplarıyla da sonuçlanabiliyor.



Antalya'da düzenlenen ASVS 2023 Kongresi'nde,, 30 ülkeden bin 600 cerrah, pıhtıya bağlı tehlikeleri masaya yatırdı.



Özellikle aort damarındaki tıkanıklığa karşı önemli uyarılarda bulunuldu.



Uzmanlar, yaşla birlikte vaka oranının arttığını söylerken, gençlerde de görülebildiği halde 65-74 yaş arası kişilere baktığımız zaman 100 binde 55 gibi bir görülme sıklığı olduğuna dikkat çekiyor.

Uzmanlar ayrıca uzun süre oturmamak ve ayakta durmamak gerektiğine de dikkat çekti.



Bin kişiden birinde bacaklardaki ana damarlarda pıhtı oluştuğu, bu pıhtının akciğere ulaşma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.



Bu nedenle düzenli aralıklarla sağlık kontrolü önerildi.

