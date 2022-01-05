Pikan cevizi nedir, faydaları nelerdir?

Doktorlar dizisindeki rolüyle ünlenen Yasemin Özilhan, pikan cevizi kullanarak atıştırmalık tarifi verdi.

Oyuncu Özilhan'ın sosyal medya hesabından verdiği tarif tepki çekti.



PİKAN CEVİZİ NEDİR, NEREDE YETİŞİR?



Dünyada "pekan" olarak bilinen bu bitki türünün kökeni Amerika'ya dayanıyor.

Sert kabuklu bir meyve olan pikan cevizi son derece güçlü bir antioksidan, protein ve yağ kaynağı olarak öne çıkıyor.

PİKAN CEVİZİNİN FAYDALARI NELERDİR?



Pikan cevizi, kalp hastalıklarına iyi gelir ve olumsuz etkilerinin azalmasına yardımcı olur.



Antioksidan özelliği ve vitamin yönünden zengin olması bağışıklık sistemini güçlendirir. Böylelikle hastalıklara yakalanma riski azalır.



Pikan cevizi yağı, sıvı yağlar kategorisindeki en sağlıklı yağ türlerinden biridir.

Lif oranının yüksek olması, pikan cevizi özellikleri içinde sağlık açısından önemli bir konumdadır.

Pikan cevizinin 1 kilosu, 100 ila 760 TL arasında değişiklik gösteriyor.