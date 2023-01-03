Plörezi (Akciğerde su toplanması) nedir? Plörezi neden olur? Belirtileri nelerdir?

PLÖREZİ NEDİR?



Plörezi, akciğerlerin dış yüzünü ve göğüs duvarının ise iç yüzünü saran ve plevra adı verilen iki zar arasında aşırı sıvı birikimiyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.



PLÖREZİ NEDEN OLUR?



-Enfeksiyonlar

-Viral enfeksiyon

-Bakteriyel enfeksiyon

-Mantar enfeksiyonu

-Akciğer kanseri

-Bazı ilaçlar

-Pulmoner embolizm (akciğerlerdeki damarların pıhtı nedeniyle tıkanması)

-Kaburga kırığı

-Kalp yetmezlikleri

-Zatürree

-Kalp cerrahisinden kaynaklanan komplikasyonlar

-Böbrek veya karaciğer hastalığı

-Yaygın atelektazi (fonksiyonunu yitiren akciğerin büzülmesi)

-Pulmoner hipertansiyon

-Akciğer ödemi.



PLÖREZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Plörezi belirtileri şunlardır:



-Göğüs ağrısı,

-Nefes darlığı,

-Öksürük,

-Ateş.



PLÖREZİ (AKCİĞER SU TOPLAMASI) NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Plörezi tedavisi, altta yatan nedene bağlı olarak farklılık gösterir.



Tüberküloz hariç her türlü akciğer enfeksiyonuna bağlı gelişen sıvıya parapnömonik efüzyon denir. Çok güçlü ve geniş spektrumlu antibiyotikler verilir.

Doğru antibiyotiğin seçiminin yanı sıra plevral sıvı drenajının gerekip gerekmediğine karar vermek de önemlidir.



Tüberküloz plörezide tedavi, akciğer tüberkülozundan farklı değildir. Tüberküloz ilaçları bir şema dahilinde toplam altı ay verilir.



Malign plevral sıvılara yönelik tedavi, primer kaynağın tedavi şemasına göre yapılır. Sıvı varlığı genellikle hastanın terminal dönemde olduğunu gösterir. Tedavi seçenekleri; kemoterapi, radyoterapi, torasentez, tüp drenajı, plörodezis, ince kateter ile sürekli sıvı drenajı ve plörektomidir.

Tüm bu tedavi seçeneklerinin uygulanmasında başta onkoloji branşı olmak üzere multidisipliner yaklaşım önemlidir.



Kalp, böbrek veya karaciğer yetersizliğine bağlı plevral sıvı birikiminde organa yönelik tedavi ve idrar söktürücü ilaçlar önem kazanır.