Podoloji nedir? Podolog kimdir, ne iş yapar ve nasıl olunur?

Podolog, bireylerin ayak sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi ile ilgilenen kişilere denilmektedir. Podolog ayak tedavisine de yardımcı olmaktadır. Podoloji nedir? Podolog kimdir? Podolog nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? İşte ayrıntılar...

Podoloji nedir? Podolog kimdir, ne iş yapar ve nasıl olunur?

PODOLOJİ NEDİR?

Podoloji; ayak sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Sağlıklı ayakta koruyucu ve önleyici, ayak hastalıkları üzerinde ise koruyucu tedavi yöntemleriyle hekimlerle iş birliği içerisinde çalışan bir disiplindir.

PODOLOG KİMDİR?

Podolog; meslek yüksekokullarının podoloji programından mezun; bireylerin ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak tedavisini yapan sağlık teknikeridir.

PODOLOG NASIL OLUNUR?

Aktif olarak podolog olmak isteyen kişilerin bu alanında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması zorunludur. Podolog olmak için üniversitelerin 2 yıllık eğitim veren Meslek Yüksekokulları'nın podoloji bölümünden mezun olunmalıdır.

2 yıllık podoloji bitirdikten sonra 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile, Hemşirelik bölümlerine dikey geçiş yapılabilmektedir.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...