Polenin faydaları nelerdir? Polen nedir, nasıl tüketilir?

POLEN NEDİR?



Bal arıları çiçeklerden nektar toplarken çiçeklerin üreme aracı olan erkek üreme taneciklerini yani polenleri de toplarlar. Toplanan nektarlar arılar çiçekten çiçeğe dolaşırken bitkilerin çoğalmasına katkıda bulunur.



POLEN NE İŞE YARAR?



Arılar, nektar toplama işinin ardından kovanlarına dönerler ve beraberinde getirdikleri besin değeri yüksek polenler, arı kolonisinin beslenmesinde kullanılır. Arıların getirdiği arı poleni, kraliçe arı ve yavru işçi arıların beslenmesinde kullanılır. Arıların topladığı polenlerin tamamının kovandan toplanması kovandaki bütün arıların ölmesine neden olabilir.



Arı poleni içerisinde arı salgıları, farklı enzimler, balmumu ve bir miktar da bal bulunur, besleyici özelliği yüksektir.

Arıların topladığı bitkilerin türü, diğer bileşenlerle birlikte arı poleninin bileşimini etkiler. Arı polenlerinin tadı toplandığı bitkilere göre değişir. Tatlı ve çiçek kokusu içeren bir lezzete sahiptir.



POLENİN FAYDALARI NELERDİR?



Arı poleninin olası faydaları şöyle sıralanabilir:

- Polen kullanımı menopozun zararlı etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacağı gibi erken menopozu da önleyebilir.



- Polen tüketimi bağışıklık sisteminin düzenlenmesine destek verir.- Polen kullanan kişilerin yaraları daha hızlı iyileşmektedir çünkü vücudun kolejen ihtiyacına da polen destek vermektedir.- Polenin anti inflamatuar özelliği vardır.- Polenin düzenli tüketimi karaciğerin sağlıklı olmasını sağlar.- Polen kişiye gençlik sağladığı gibi ömrünün de uzaması sağlayabilir.- Polenin kanser türlerine iyi geldiği bilinmektedir.- Kalp ve damar sağlığına iyi gelen polen kalp krizine karşı da koruyucudur.

POLEN NASIL TÜKETİLİR?



Arı poleni doğrudan tüketileceği gibi farklı besinlerle karıştırılarak da kullanılabilir. Genellikle başka yiyeceklerle karıştırılarak tüketimi daha yaygındır. Yoğurtla karıştırarak, salatalara ekleyerek ya da farklı içeceklere katılarak tüketilmesi hem kolay hale gelir hem de sindirim sisteminizde daha hızlı aktive olur.

Polen tüketmenin bir diğer yolu ise bal ve arı sütü, propolis gibi diğer arı ürünleriyle karıştırılmasıdır.

