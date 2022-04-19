Polonya daha fazla Covid-19 aşısı satın almayacağını duyurdu

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, ülkeye daha fazla Covid-19 aşısı almayacaklarını duyurdu. Depolarda yaklaşık 70 milyon aşı bulunduğunu belirten Niedzielski, "30 milyonunu aşıya erişimi olmayan ülkelere dağıtmaya veya satmaya başladık" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 14:27

Polonya daha fazla Covid-19 aşısı satın almayacağını duyurdu

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Bakanı Adam Niedzielski, Avrupa Komisyonu ve Pfizer şirketine, daha fazla Covid-19 aşısı alınmayacağının ve ödeme yapılmayacağının bildirildiğini açıkladı.

Niedzielski, yaptığı açıklamada, "Polonya'daki depolarda 67 ila 70 milyon doz aşı bulunuyor. Bütün bunlarla ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.

"AŞILARIN 30 MİLYONUNU DAĞITMAYA BAŞLADIK"

Dünyada Covid-19 salgınının durumunun değişimine atıfta bulunan Bakan Niedzielski, "Başlangıçta bu aşıları Polonya için aldık ama sonrasında 30 milyonunu aşıya erişimi olmayan ülkelere dağıtmaya veya satmaya başladık." dedi.

Yapılan sözleşmelerle ilgili Avrupa Komisyonu ve aşı üreticilerinden esneklik istediklerini belirten Niedzielski, "Avrupa Komisyonu ve Pfizer şirketine, daha fazla Covid-19 aşısı alınmayacağını ve ödeme yapılmayacağını bildirdik. Ne yazık ki burada üreticilerin tam bir katı tutumuyla karşılaştık. Bir nevi bu sözleşmede karar verme özgürlüğümüzün olmadığı söylenebilir." diye konuştu.

Bakanlık, Polonya'nın kararının, sözleşmenin feshi anlamına gelmediğini bildirdi.

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