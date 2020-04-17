Prof. Ovalı'dan yeni açıklama: Biz ilaç bulmadık

Sosyal medyada yaptığı corona virüs ilacı paylaşımıyla tartışmalara neden olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı yeni bir açıklama yaptı.

Dün gece Twitter'dan yaptığı açıklamada, "1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyorki insanların hayatını kurtarabilir. Insanların hayatından gün çalmak istemedik..Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı" ifadelerini kullanan Prof. Ovalı sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu.

Sağlık Bakan Koca'nın da eleştirdiği Prof. Ovalı "Özetle biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük" dedi.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın açıklamaları;

Dornaz Alfa ve Covid19 tweetime yönelik açıklamamdır:



16.04.2020 tarihinde gece yarısı attığım tweet mesajımın yanlış anlaşılması beni fazlasıyla üzmüştür. Kullandığım ifadeden bir ilaç-molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır, bu doğru değildir.



Biz ilacın firma ve marka ismi vermemek için farmakolojik ismini kullandık. Amacımız molekülü biz bulduk demek değildi. Bizim acilen test edilmesini istediğimiz ve öngördüğümüz şey, bu ilacın Covid-19 hastalığı tedavi sürecinde yararlı olabileceği idi.



Özetle biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük, ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir.



Bu ilacın Covid-19 tedavisinde kullanımı ile ilgili klinik araştırma gerçekleştirme talebimiz TUSEB’ e iletilmiştir. Bu noktada bizce önemli olan tartışmaların bir kenara bırakılıp acilen bu ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesidir.



BAKAN KOCA'DAN ELEŞTİRİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz.Türkiye'de ruhsatlı ilacın Covid-19'da faydalı olduğuna dair klinik çalışmaların başladığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.