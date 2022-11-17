Rahim kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Rahim kanseri nasıl teşhis edilir?

Kadınlarda en sık görülen kanserlerden biri olan rahim kanseri, birden fazla isimle biliniyor. Bunlar; endometrium kanseri, uterus kanseri, endometrial kanser. Rahim (uterus) kanseri, rahmin içini döşeyen tabakanın hücrelerinden kaynaklanıyor.



Sağlıklı hücreler, vücudun normal fonksiyon görmesi için belli bir düzende büyüyor, bölünüyor ve ölüyorlar. Ancak bazen hücreler değişikliklere uğruyor ve büyümesi kontrol dışına çıkabiliyor. Bu hücreler yeni hücre gerekmediği halde bile bölünmeye devam ediyorlar.



Bu anormal bölünme komşu dokuları istila ederek tahrip etmeye başlıyor. Bu hücreler vücudun diğer bölgelerine yayılıp yolculuğunu sürdürüyorlar. İşte rahim kanserlerinde, buna benzer bir gelişim söz konusu. Kanser hücreleri uterusun içini döşeyen tabakada gelişiyor.



Sonrasında vücudun diğer organlarına doğru yolculuğa başlıyorlar. Bu kanser hücrelerinin neden geliştikleri tam olarak bilinmiyor. Ancak östrojen hormonunun rahim kanseri gelişiminde rol oynadığı düşünülüyor. Ayrıca rahim hücrelerinde kanser geliştiren gen değişikleri üzerinde de araştırmaların devam ettiği biliniyor.

RAHİM KANSERİNDEN KORUNMA YOLLARI

-Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durmak

-Doğum kontrol ilaçlarının kullanımı kanseri riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır,

-Cinsel ilişki sırasında prezervatif koruyucu önlemler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

-Düzenli smear testi yaptırmak,

-HPV aşısı yaptırmak.

RAHİM KANSERİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Rahim kanseri genel olarak menopoz dönemi kanserleridir. 55 yaş üstünde daha sık görülür. Ancak genç yaşta da görülebilir.

RAHİM KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Rahim kanserinin ilk belirtileri vajinal kanamalardır. Özelikle menopoz döneminde vajinal kanama yaşanması aksi ispat edilene kadar rahim kanseri olarak değerlendirilmelidir. Adet gören kadınlarda ise düzensiz ara kanamalar ve aşırı kanama meydana gelmesi rahim kanserinin ilk belirtileri olabilir.



Vajinal kanama ve akıntıların haricinde rahim kanserini ilerlediği durumlarda farklı belirtiler de yaşanabilmektedir.



-Pelvik ağrı

-Karın ağrısı

-Şişkinlik

-Sık idrara çıkma

-İdrar yaparken ağrı

-Menopoz sonrası dönemde kanama

Bu şikayetler farklı sorunlardan meydana da gelebilmektedir. Ancak rahim kanseri belirtilerinin bir veya daha fazlası yaşayanların erken teşhis bakımından kadın hastalıkları ve doğum doktoruna başvurması önemlidir.

RAHİM KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Endometrium kanseri erken tanı konduğunda tamamen tedavi edilebilen bir hastalık. Tedavide en sık cerrahi olmak üzere, radyoterapi ve kemoterapi de uygulanabiliyor.



Cerrahi Tedavi

En sık kullanılan tedavi metodudur. Uygulanan cerrahi tedavide; uterus, overler ve tüpler çıkartılıyor. Ayrıca bölgesel lenf nodlarının çıkartılması ve çevre dokulardan örneklerin alınması gerekiyor.



Hastanın ilk cerrahisi, en önemli olan tedavisi olarak kabul ediliyor ve mutlaka bir jinekolog onkolog tarafından yapılması öneriliyor. Ancak hastalığın yaygınlığına göre cerrahi tedavi bazen yeterli olmadığından ek tedavilere ihtiyaç duyulabiliyor.



Radyoterapi

Eğer cerrahi sonrası eldeki bulgular kanserin tekrarlama riskini gösteriyorsa histerektomi (rahmin alınması) sonrası radyasyon tedavisi veriliyor.



Hormon Tedavisi

Eğer kanser vücudun diğer bölümlerine yayılmış ise tümörün büyümesini durdurmak için yüksek dozlarda progesteron, verilebiliyor.



Kemoterapi

Kemoterapi kanser hücrelerini öldürmek için yapılan ilaç tedavisidir. Bu ilaçlar genellikle kombinasyonlar halinde kullanılıyor. Eğer kanser ileri evrelere ulaşmış ve başka organlara yayılmış ise kemoterapi, kan yoluyla bu bölgelerdeki kanser hücrelerine ulaşıp bunları öldürmesi için veriliyor.



Tedavi sonrası hastalar düzenli aralıklarla takip ediliyor ve bu takipler sırasında; fizik muayene, pelvik muayene, AC grafisi ve laboratuvar testleri yapılıyor.

RAHİM KANSERİ TANISI NASIL KONULUR?

Rahim kanserlerinde kesin tanı koyabilmek için rahim içerisinden kürtaj yolu ile doku parçası alınması ve bu parçanın bir patoloji uzmanı tarafından klinik ortamda değerlendirilmesi gerekir.

Kesin kanser tanısı konulduktan sonra bu dokudaki kanser hücrelerinin davranışları incelenerek rahim kanseri evrelendirilir. Evreleme aşamasından sonra ise kanserin yayılma potansiyelini, davranışlarını ve risk altında olan diğer dokuları saptayabilmek adına ek tetkikler yapılabilir.

RAHİM KANSERİ EVRELERİ NELERDİR?

Rahim kanseri tedavisinin doğru planlayabilmek için kanserin evresinin bilinmesi önemlidir. Rahim kanseri evresi; tümör alanının genişliği, rahim kanserin lenf bezlerine yayılımı ve rahim kanserin metastaz yapıp yapmadığına göre belirlenir. Rahim kanseri genel olarak 4 evrede ele alınır.



Rahim kanseri 1. Evre: Kanser sadece rahimdedir. Çevre dokuları veya vücudun uzak yerlerine yayılım yoktur. 1. Evre, kanser hücrelerinin rahim kas dokularına (miyometriyum) me kadar yayıldığına göre 2 ayrı başlıkta ele alınabilir.

Rahim Kanseri 2. Evre: Kanser, rahim ve servikste görülmektedir. Yani kanser rahim gövdesinden yayılmış, rahim ağzının destek bağ dokularına kadar ilerlemiştir. Lenf bezleri ve vücudun uzak bölgelerinde metastaz yaşanmamıştır.

Rahim Kanseri 3. Evre: Kanser rahim dışına yayılmıştır. Ancak yayılım rektum veya mesaneye kadar ulaşmamıştır. Fallop tüpleri, yumurtalıklar, rahmin yakınındaki lenflere yayılıma göre evre 3. Rahim kanseri alt başlıklara ayrılabilir.

Rahim kanseri 4. Evre: Rahim kanserinde son evredir. Kanser rektum, mesane veya vücutta daha uzak organlara yayılmıştır. 2 alt başlıkta incelenir. Rahim kanseri evre 4A: Kanser rektum veya mesanenin mukozasına yayıldı. Rahim kanseri evre 4B: Kanser kasık bölgesindeki lenflere, kemikler veya akciğerler gibi uzak organlara yayıldı.

Rahim kanseri evreleri belirlenirken aynı zamanda kanser hücrelerinin mikroskop altındaki görünümü de önemlidir. Kanserli hücreler sağlıklı dokuya benziyorsa ve farklı hücre gruplarına sahipse, buna "farklılaşmış" veya "düşük dereceli tümör" denir. Kanserli doku sağlıklı dokudan çok farklı görünüyorsa buna "kötü diferansiye" veya "yüksek dereceli tümör" denir. Tümörün derecesi rahim kanserin ne kadar hızlı yayılacağı konusunda fikir verebilmektedir.