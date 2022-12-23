Retina nedir? Ne işe yarar ve nerede bulunur? Retina neden yırtılır?

RETİNA NEDİR?



Retina, göz küresinin arka duvarını bir duvar kağıdı gibi kaplayan ve görme hücrelerinden oluşan ağ tabakasıdır. Aynı zamanda retina kendi içerisinde 10 katmandan oluşmaktadır, Retina tabakası gözün en karmaşık ve en hassas noktasıdır.

Retina ışığın görüntü olarak beynimize iletilmesini sağlar ve bu şekilde görmemiz mümkün olur. Retina da meydana gelen problemler bir göz bozukluğu değil, bir göz rahatsızlığıdır.

Erken teşhis bu noktada çok önemlidir. Eğer, gözünüzde aşağıdaki belirtilerden bir ya da birden fazlası var ise mutlaka bir retina doktoruna muayene görünmeniz gerekmektedir.



RETİNA NE İŞE YARAR VE NEREDE BULUNUR?



Göz küresinin arka duvarını kaplar ve göz küresine yapışıktır. Retinanın yapısında koni ve çubuk olmak üzere toplamda iki farklı fotoreseptör hücreler vardır.

RETİNA YIRTILMASI BELİRTİLERİ



Retinadaki yırtıklar ışık çakması, görüş azalması, görme alanının bir kısmının kaybı, cisimleri kırık görme, cisimleri olduğundan büyük veya küçük görme, ışık çakmaları, siyah nokta ya da sinek uçuşmaları gibi belirtilerle kendini belli eder.

RETİNA DEKOLMANI VE RETİNA YIRTILMASI NEDENLERİ NELERDİR?

Yüksek miyopide retina yırtılması riski oldukça fazladır, çünkü bu hastalarda retina normalden incedir.



İleri yaş grubunda ise gözün içindeki sıvının yapısının bozulması nedeniyle retina yırtıkları oluşabilir. Bu yırtıklar sonrası retina, yapışık olduğu göz küresinden yavaş yavaş ayrılmaya başlar.



Retina dekolmanının bazen nedeni belli değildir ve dekolmanı önlemek için yapılabilecek bir şey yoktur. Bu nedenle erken tanı önemlidir. Retina dekolmanın nedenleri ise;



- Yüksek miyopi (6 numaradan fazla)

- Gözde yaralanma ve göz ameliyatı geçirmiş olma

- Katarakt ameliyatı geçirmiş olma

- İleri yaş nedeniyle göz içindeki jel kıvamındaki sıvı tabakanın azalması

- Ailede retina yırtılması olması.

RETİNA YIRTIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Retinadaki hasarın boyutuna göre tedavi yöntemi seçilir. Retina ameliyatları genel veya lokal anesteziyle ameliyathane şartlarında yapılır.



Retina dekolmanının tedavisi mutlaka cerrahi ile yani ameliyat ile yapılır. Retina dokusunu oluşturan jel yerine geri yerleştirilir. Bunun için hastaların yüzde 90’nında vitrektomi ameliyatı yapılır.



Dekolmanın durumuna göre göz içine gaz verebilir. Retinada yalnızca yırtık varsa, yırtık lazer dikilerek tedavi uygulanır.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin