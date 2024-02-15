Saatler içinde öldüren hastalık: 17 ülkede 41 bin vaka kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, 2024 yılında şu ana kadar 40 bin 900 civarında ölümcül bir bakteriyel enfeksiyon olan kolera vakası rapor edildi.



Pek çok ülkeyi etkisi altına alan salgın Amerika, Güney Doğu Asya, Doğu Akdeniz ve Afrika'daki 17 ülkede 775 kişinin ölümüne neden oldu.



DSÖ, koleranın yayılmasını engelleme çabalarının "ağızdan alınan kolera aşılarındaki kritik eksiklikten" etkilendiği konusunda uyardı.



DSÖ geçen yıl koleranın küresel çapta yeniden canlanmasını en yüksek sınıflandırma olan 3. derece acil durum ilan etmişti.



Yakın zamanda yayınlanan bir uyarıda, "Salgınların sayısı ve bunların coğrafi yayılımının yanı sıra aşı ve diğer kaynakların yetersizliğine dayanarak, DSÖ küresel düzeyde riski çok yüksek olarak değerlendirmeye devam ediyor" diye belirtildi.

Zambiya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 374'e çıktı Haberi Görüntüle KÜRESEL KOLERA AŞISI STOKLARI BOŞ



Birleşmiş Milletler'e bağlı organizasyonlar Reuters'a "küresel kolera aşısı" stoklarının boşaldığını bildirmişti. Yılın geri kalanında aşı ihtiyacının nasıl karşılanacağına yönelik belirsizlik devam ediyor.



Bu yıl vakalarda en büyük artışla boğuşan ülkeler, Ocak ayı boyunca sırasıyla 8 bin 300 ve 6 bin 600 vaka kaydeden Zambiya ve Zimbabve oldu.



Ancak Güney Afrika gibi popüler tatil destinasyonlarında da kirli su içmek ve kirli yiyecekler yemekten yayılan kolera vakaları görüldü.



Afrika kıtasının en güney ucundaki ülkede 34 kişi koleraya yakalandı ancak hiçbiri ölmedi.



Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Ocak ayının sonunda yayınlanan bir raporda Aralık 2023'te dünya çapında 50 bin 440 yeni vaka rapor edilmesinin ardından küresel olarak kolera salgınlarını izlediğini duyurdu.

Kolera nedir? Kolera hastalığının belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır? Haberi Görüntüle KOLERA NEDİR?



Kolera, "Vibrio cholerae" bakterisinin neden olduğu bir enfeksiyondur.



Bakterilerle kirlenmiş su içmek veya kirli su ile temas etmiş yiyecekleri (özellikle kabuklu deniz ürünleri) yemek kolera hastalığına yakalanmanıza neden olabilir.



Kolera enfeksiyonu ince bağırsağa saldırdığından en sık görülen semptomlarından biri şiddetli ishaldir.



Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hastalık mide bulantısı, kusma ve mide kramplarına da neden olabilir.



Bir kişinin kontamine yiyecek veya suyu tüketmesinden sonra semptomların ortaya çıkması "12 saat ile 5 gün arasında" sürebilir.



DSÖ, çoğu insanın yalnızca hafif semptomlar yaşayacağını ve oral rehidrasyon solüsyonu ile tedavi edilebileceğini söylüyor.



Ancak uzmanlar akut ishal vakalarının "tedavi edilmediği takdirde saatler içinde ölüme yol açabileceği" konusunda uyardı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin