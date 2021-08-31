Saç ekimi nedir, nasıl yapılır? (Saç ekimi kimlere uygundur?)

Saç dökülmesi, bireylerde özgüven düşüklüğüne sebep olabiliyor. Bu sorunu yaşayan birçok kişi pozitif bir yaşama sahip olmak açısından saç ektirme operasyonunu tercih ediyor.

Saç ekimi işlemi, son yılların en çok tercih edilen estetik operasyonları arasında.

Ergenlik döneminden itibaren çeşitli nedenlerle yaşanan saç dökülmesi, kişinin psikolojik olarak kendini rahatsız hissetmesine neden olabiliyor.

Genetik yapı, hormonal problemler, çevresel faktörler, stres, hastalıklar ve ilaç kullanımı gibi birçok nedenden ötürü kalıcı saç dökülmeleri yaşanabiliyor.

Günümüzde saç dökülmesine en kalıcı çözüm ise saç ekimi yöntemidir.

SAÇ EKİMİ NEDİR?

Saç ekimi, saç dökülmesi sorunu ya da saç kaybı yaşayan kişilerde seyrelme ve kellik sorununa doğal ve kalıcı bir çözüm yoludur.

Saç kökünün artık aktif olmadığı alanlara sağlıklı saç köklerinin mikro cerrahi yöntemlerle nakledilmesi işlemine saç ekimi adı verilir.

Saç ekiminde dökülen bölgeye, hastanın kendi sağlıklı saçları eklenmektedir.

Aynı zamanda saç ekimi kişiye özel planlanır.

SAÇ EKİMİ KİMLERE UYGUNDUR?

Genetik nedenler, hormonal problemler, stres, çevresel faktörler, kazalar gibi nedenlerden ötürü saçlarında seyrelme ya da dökülme gözüken kişilere saç ekimi yapılabilir.

Saç ekimi operasyonu yaptıracak olan kişide ekim için gerekli olan greft sayısının bulunması gerekir. Günlük hayatta köse olarak da bilinen, doğuştan saçsız olan kişiler de saç ekimi yaptırabilirler.

SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIR?

Bu operasyon yapılışı toplamda 6 kademe üzerinden gerçekleştirilir. Operasyonda kişiye; hazırlık, planlama, anestezi, greft elde etme, kanalları açma ve saç kökü ekimi gibi işlemler gerçekleştirilir.



Saçsız alanda gerekli tıraşlama birey veya mümkünse ilgili doktor tarafından gerçekleştirilir.

Bu aşamadan itibaren saçlı deri sağlığı incelenmesi açısından kafa derisinde gerekli incelemeler yapılır. Fut veya fue gibi en uygun teknikler doktor tarafından belirlenerek operasyon süreci başlatılır.

Fut yönteminde greftler genellikle toplu bir şekilde toplanarak saçsız alana toplu ve aynı anda ekilir. Fue yönteminde ise greftler tek tek toplanır, elde edilen greftler doğrudan laboratuvar ortamında çoğaltılır.



Bu kapsamda çoğaltılan greftler özel ve ince uçlu bir iğne yardımı üzerinden saçsız bölgeye tek tek özenle ekilir.

Saç ektirme işleminden 7 gün öncesinde alkol ve doğal çayların tüketilmesinden kaçınılmalıdır. İlgili doktorun talimatları ve uyarıları doğrultusunda hareket edilmelidir.

Operasyondan sonra ise 10 günlük süreç boyunca sigara, alkol ve doğal çay tüketiminden kaçınılmalıdır.

Saç ekim işlemi aslında küçük bir cerrahi operasyon olmasının yanı sıra uzman ve bu konuda deneyimli doktorlar ve ekip tarafından hastane ortamında yapılması en güvenli yoldur.

RUHSATSIZ SAÇ EKİMİNE DİKKAT!

