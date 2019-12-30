Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir'deki cinayetlere kınama!

İzmir’de Fuat Mehmet Park ile Hatice Gülcemal'in cinayete kurban gitmesini kınayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:



“Gece saatlerinde İzmir’den gelen haberler, tüm sağlık camiamızı büyük bir üzüntüye sevk etmiş, hepimizi derinden sarsmıştır. Bir gaspçı tarafından gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda Torbalı İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Fuat Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesi hekimi Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal hayatını kaybetmiştir. Hepimizin başı sağolsun.



İlçe Müdürümüz Dr. Fuat Mehmet Park, daha önce 17 suçtan sabıkası bulunan bir şahıs tarafından gece saat 9 civarında evine zorla girilerek gasp edilmeye çalışılmış ve ateşli silah ile başından vurulmuştur. Ağır yaralı halde Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan İlçe Müdürümüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Zanlı aynı bölgede ikâmet eden Torbalı Devlet Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Harun Gülcemal’in evine de aynı şekilde gasp amaçlı girmeye çalışmış, saldırıda hekimimizin eşi Hatice Gülcemal’i silahla vurarak öldürmüştür.



“BU MENFUR CİNAYETLERİ EN AĞIR ŞEKİLDE KINIYORUM”



Olay sonrasında gaspçının yeri, emniyet ekipleri tarafından tespit edilmiş ve çıkan çatışmada bu kez bir polis memuru ağır yaralanmıştır. Yaralanan emniyet mensubunun tedavisi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devam etmektedir. Fail, kısa süre önce emniyet ekipleri tarafından yaralı olarak ele geçirilmiştir.”



“” diyen Bakan, konunun Bu menfur cinayetleri en ağır şekilde kınıyorum her boyutuyla bizzat takipçisi olacağını belirti