Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı'nın 85 bin personel alımı yapacağını duyurmasının ardından birçok kişi başvuru şartları ve tarih hakkında ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu?



BAKAN KOCA DUYURDU



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." açıklamasıyla birlikte müjdeli haberi atama bekleyen sağlık çalışanlarına duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?



Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan 85 bin personel için başvuru tarihi ve şartları henüz netlik kazanmadı.



Başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı yapılacak olan resmi açıklama sonrasında belli olacak.