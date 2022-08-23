Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı tarafından 85 bin personel alımı yapılacağı, Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte duyuruldu. Bakan Koca, "Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 Bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın." şeklinde yaptığı açıklamayla birlikte, sağlık çalışanları ve üniversitelerde sağlık bölümlerinden yeni mezun olanlar için müjdeli haberi verdi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu?

Haberler - ntv.com.tr 23.08.2022 - 16:43

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu?

Bakanlığı'nın 85 bin personel alımı yapacağını duyurmasının ardından birçok kişi başvuru şartları ve tarih hakkında ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu?

BAKAN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı , "Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." açıklamasıyla birlikte müjdeli haberi atama bekleyen sağlık çalışanlarına duyurdu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan 85 bin personel için başvuru tarihi ve şartları henüz netlik kazanmadı.

Başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı yapılacak olan resmi açıklama sonrasında belli olacak.

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