Sağlıklı bir cilt için tüketilmesi gereken besinler neler?

Yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan cilt sağlığı sorunları kadın-erkek hemen herkes için önemli problemler haline dönüşebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar, cildin yenilenmesi sürecini hızlandıran ve yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan cilt sağlığı sorunlarını en aza indirecek besinleri açıkladı.



Dr. Hasan Benar, "Cilt sağlığını korumak için en önemli üç bileşenin; kolajenler, proteinler ve besleyici değeri yüksek olan doğal gıdalar" olduğunu belirtirken, cildi yenilemek için tüketilmesi gereken besinlere de değindi.



"YAĞ ASİTLERİ CİLDİ NEMLENDİRİYOR"

Cildin esneklik kazanmasının, cilt sağlığını korumak ve yenileme sürecini tetiklemek adına oldukça kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen uzman Dr. Hasan Benar, "Yağ asitleri cildin esneklik kazanmasını sağlarken sadece bununla kalmıyor, ayrıca cildin nem dengesini de önemli ölçüde koruyor. Dolayısıyla yağ asidi içeren besinlerin tüketilmesi cildin kendini yenileme sürecine girmesi konusunda tetikleyici bir unsur oluyor.

Omega-3 bakımından da zengin somon balığı, bu noktada tercih edilebilir besin kaynaklarından biridir. Somon balığı tüketerek aynı anda cildi Omega-3 ve yağ asitleriyle beslemiş oluyoruz" diye konuştu.



Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar

"EN ZENGİN KAYNAKLARDAN BİRİ CEVİZ"



Cilt sarkması ve kırışıklık sorunlarıyla mücadele edenler için de tavsiyelerde bulunan Dr. Hasan Benar, "Cilt sarkmaları ileri yaşlarda en çok karşılaşılan ve şikayet edilen cilt sağlığı sorunlarının başında geliyor.

Ceviz, cilt elastikiyetini artırma konusunda en zengin kaynaklardan biridir. Gün içerisinde bol bol ceviz tüketmek, cildin kendini yenileyerek elastikiyet kazanmasını sağlayacaktır" ifadeleriyle cilt elastikiyetini arttırma konusunda önemli bilgiler paylaştı.

"YUMURTA, CİLDİN YENİLENMESİNİ HIZLANDIRIYOR"



Ayrıca cildin ilerleyen yaşlarda kolajen üretimi konusunda sorunlar yaşayabileceğinin ve cilt sağlığı açısından kolajen desteğinin son derece önemli olduğunu belirten Dr. Benar, "Neredeyse tüm cilt ürünlerinde kolajen içeriğine fazlasıyla yer veriliyor. Doğal kolajen kaynağı yumurta, cildin yenilenmesini hızlandırıyor ve günlük yumurta tüketimine özen göstererek daha dinamik bir cilde sahip olmak mümkün" dedi.