Türkiye'de ulusal engelliler veri bankasına kayıtlı engelli birey sayısı 3 milyon üç yüz bine yaklaştı.



Engelli nüfusun yaklaşık 400 binini işitme engelli bireyler oluşturuyor.



İşaret dili eğitimi almış ve resmi olarak görevlendirilmiş sağlık personeli sayısı ise Türkiye genelinde toplam bin 495.



Sağlık Bakanlığı, işitme engelli bireylerin sağlık ve tedavi hizmetlerinde mağdur olmasını engellemek için harekete geçti. Sağlık personeli işaret dili öğrenecek. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak sağlık personeline işaret dili eğitimi aldırmaya başladı.



İlk olarak polikliniklerde hizmet veren sağlık personeli ve hasta karşılama-danışma ve yönlendirme personeli, işaret dili öğrenecek. Bakanlık, valilikleri de göreve çağırdı.



SAĞLIK PERSONELİNİN YÜZDE 70'İ İŞARET DİLİ ÖĞRENECEK



Valilikler, sağlık personeline "işaret dili, etkili iletişim, beden dili gibi konularda" eğitimler düzenleyecek. İşaret dili eğitimi 120 saat olacak, 2 ayda tamamlanacak. Eğitim grupları her iki ayda bir yenilenecek. Eğitimler, hastane içerisinde belirlenen ortamlarda yalnızca konunun uzmanları tarafından verilecek. İki yıl sürecek çalışma ile sağlık personelinin yüzde 70'nin işaret dili öğrenmesi hedefleniyor.



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