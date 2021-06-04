Sedef hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir? Sedef hastalığı nasıl tedavi edilir?

Bulaşıcı hastalıklardan biri olmayan sedef hastalığı, genellikle dizlerde ve kafa derisinde görülür.

Kış aylarında güneşin ışınsal etkisi ortadan kalktığı için sedef hastalığında artış görülür.

Sedef hastalığı, cilt hücrelerinin normalden birkaç kat daha hızlı çoğalmasına neden olan bir cilt bozukluğudur. Sedef hastalığı bulaşıcı değildir. Ancak bazı vakalarda aile üyelerinde de görülebilir. Sedef hastası olan bir bireyde hastalığı sırasında ciltte beyaz pullarla kaplı engebeli kırmızı lekeler görülmeye başlanır. Çoğu vakada sadece birkaç bölgede etkili olan sedef hastalığı, bazı ağır vakalarda tüm vücutta görülür.

SEDEF HASTALIĞI NEDİR?

Plak psoriasisi en yaygın olarak görülen formudur ve ciltten kabarık, kırmızı plakların üzerini gümüşümsü beyaz kabukların kapladığı cilt belirtileriyle kendini gösterir. Sedef hastalığı sadece bir cilt hastalığı veya kozmetik bir problem değil. İnatçı, kronik ve çoğu zaman hastaların günlük yaşamlarının en basit yönlerini etkileyebilecek kadar sıkıntı verici bir hastalık. Sedef hastalığı olan kişilerin yaklaşık yüzde 30’unda psoriatik artrit (sedefe bağlı eklem iltihabı) bulunuyor. Psoriatik artrit, eklemleri etkileyerek, ağrı, eklem katılığı ve geri dönüşü olmayan eklem hasarı gibi kısıtlayıcı belirtilere neden oluyor. Sedef hastalığı ayrıca, diyabet, kalp hastalığı ve depresyon gibi başka ciddi sağlık sorunları ile de ilişkili bir hastalık.

SEDEF HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?



SEDEF HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Sedef hastalığının belirtileri değişebilir. Ancak en yaygın görülen plak tipi sedef hastalığının semptomları kırmızı lekeler şeklinde, gümüş renkli pullarla kaplı plaklardır. Bu plaklar kaşıntılı ve ağrılı olabilir. Bazen çatlayan bu plaklar kanama sebep olabilir. Ağırlaşan vakalarda ise bu plaklar büyüyerek başka sedef hastalıklarıyla birleşip vücudu kaplayabilirler. Sedef hastalığının diğer türleri arasında genellikle yetişkinlerde görülen, ellerin avuç içleri ve ayak tabanlarında, içi iltihap olmayan beyaz veya sarı renkli sıvı ile dolu baloncuklar olan küçük püstüllerle, kızarık ve pullu cilt görünümüne neden olan püstüler sedef hastalığı mevcuttur.



Sedef hastalığı için birçok tedavi mevcuttur. O tedavilerden birkaçı şunlardır:



Topikal tedaviler

Jeller, merhemler veya kremlerin doğrudan sedef olan yere uygulanmasıyla gerçekleşen ve ilk seçenek olan tedavilerden biridir.

Doğrudan cilde uygulandığı zaman vücut hücrelerinin büyümesini yavaşlatır ve sedef hastalığını tedavi eder.



Işık terapisi

Doğrudan cilde uygulanan bir diğer tedavi şeklide UV fototerapi tedavisidir. UV ışınları doğrudan sedef hastalığına uygulanır ve aşırı cilt hücrelerinin büyümesinin yavaşlamasına yardımcı olur.



Oral tedavi

Genellikle orta veya ağır sedef hastalığı için kullanılan bu tedavi, hap veya sıvı halde ağızdan alındığında iltihaplanmayı azaltır ve bağışıklık sistemine etki eder.



Biyolojik tedaviler

Biyolojik tedavi, orta ve şiddetli sedef hastalığı için uygulanan sistemik bir tedavi seçeneğidir. Enjeksiyon veya infüzyon yoluyla uygulanan bu tedavi, aşırı üretilen spesifik proteinleri hedef alarak enflasyonu azaltmaya yardımcı olur.

