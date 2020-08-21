Sedef hastalığına iyi geldiği söylenen Arap zamkı nedir?

Doğal bir polisakkarit olan Arap zamkı, Afrika’da yetişen 'Acacia senegal ve acacia seyal isimleri verilen Akasya ağaçlarının kabuklarının kesilmesi ile elde edilmektedir. Yetiştiği ağaca 'hashab' da denmektedir. Akasya ağaçları, çok az miktarda protein içerir ve genel yapısının büyük çoğunluğunu karbonhidratlar oluşturur.

Yüksek oranda suda çözünebilmesi ona üstün bir özellik kazandırmıştır.

İçerisindeki lifli yapısı ise kısmen kalın bağırsakta parçalanabilir. İçerisinde, arabik asidin, kalsiyum, magnezyum ve potasyum bulundurur.

Adana'da yaşayan Murat Kılıç, Arap zamkı tedavisi ile birlikte sedef hastalığının iyileştiğini söyledi.



ARAP ZAMKININ FAYDALARI NELERDİR?

İrritabl bağırsak sendromu hastalıklara iyi geldiği bilinen Arap Zamkı’nın gluten ve yapay tatlandırıcı gibi maddelerin yol açtığı irritabl bağırsak sendromuna (IBS) sahip kişilerde rahatlamaya neden olduğundan bağırsaklardan gelen bakterilerin azalmasını da sağlayabilir.



Öksürük: Zamk-ı Arabi, sinirli ot ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içildiğinde öksürüğü geçirdiği söylenir.



Gastrit: Çam sakızı, fındık günlük öğütülüp balla macun yapılarak aç karnına 1 tatlı kaşığı yenilebilir.



Karın ağrısı: Defne tohumu ile beraber öğütülüp balla macun yapılarak yenir.



Kepek: Ilık suda eritilip, sirke karıştırılarak saçlar yıkanırArap zamkı zararları ve yan etkileri



ARAP ZAMKININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?



Normalde herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak astım hastaları, hamile ve emziren anneler, diyabet hastaları ve ameliyat geçiren kişiler tarafından kullanılması farklı yan etkilere neden olabilir.

CİLT HASTALIKLARI BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ