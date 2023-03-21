Serbest T3 nedir? Tiroid hormonları nelerdir?

T3 hormonu ve T4 hormonu, tiroit bezinden salgılanan hormonlardır ve tüm vücutta ve dokulardaki hücrelerde enerji ve metabolizma dengelerini ayarlarlar. Bu yolla hücrelerin fonksiyonlarını normal şekilde yerine getirmesini sağlarlar.

Beyinde hipofiz adı verilen bölgeden salgılanan TSH hormonunun kontrolünde boyundaki tiroit bezinden salgılanırlar ve kan yoluyla tüm dokulara ulaşırlar. Kanda tiroit hormon seviyesi düşük ise hipofiz bezi daha fazla TSH salgılayarak artırmaya çalışır, kanda tiroit hormon seviyesi yüksek olduğu zaman ise TSH üretimini düşürerek T3 ve T4 seviyelerini düşürmeye çalışır.

T3 TESTİ NEDEN YAPILIR?

Tiroid bozukluklarının tedavisinde tanı koymaya ve mevcut durumu takip etmeye yardımcı olmak için yapılır. Serbest T3 seviyeleri, hipertiroidinin ve tiroid kaynaklı olmayan hastalığın tanısında da etkilidir.



Serbest T3 değerli kan testi ile belirlenebilir. 'Serbest T3' normal tiroid seviyeleri 2.5-3.9 pg / ml aralığındadır. Bu oranın altında veya üstünde tespit edilen troid seviyesi, anormal tiroid aktivitesine işaret eder.

T3 HORMONU NEDEN YÜKSELİR?

Tiroid bezinin fazla çalışması sonucunda kandaki T3 ve T4 değerlerinde artışlar görülür.



Tiroid bezi hastalıkları sonucunda ilaç tedavisinde olan kişilerin, ilaçları haddinden fazla kullanması durumunda kandaki serbest T3 salınımı yükselebilir.



Hamilelikte de Serbest T3 oranında yükselme gözlemlenebilir.



Yükselmesinin sebepleri:



-Kullanılan ilaçların yan etkisi

-İyotun yetersiz tüketimi

-Primer hipertiroidizm

-Toksik nodüler guatr

-Multinodüler guatr

-Postpartum tiroidit

-De Quervanin tiroidit

-Subakut tiroidit

-Struma ovari