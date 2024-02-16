Sigaranın bağışıklığa etkileri yıllarca devam edebilir

Sigara içme oranları 1960'lı yıllardan bu yana azalmış olsa da, her yıl 480 binden fazla ölüme neden olarak hala önlenebilir ölümlerin önde gelen nedeni olmaya devam ediyor.



Doktorlar yıllardır sigara içenlere bu alışkanlığın akciğer kanseri, kalp krizi veya felç gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini söylüyor ancak yeni çalışma sigarayı bırakmak için başka bir neden sundu.



Araştırma, sigara içmenin vücudun enfeksiyonla anında ve zamanla mücadele etme yeteneğini azalttığını ve ayrıca romatoid artrit ve lupus gibi iltihaplanmayı içeren kronik hastalıklara yakalanma riskini artırdığını gösteriyor.



Araştırmacılar, yaşları 20 ile 69 arasında değişen bin sağlıklı insandan oluşan bir gruptan alınan kan örneklerini incelediler. Grup, kadın ve erkekler arasında eşit olarak bölünmüştü.



Araştırmacılar yaş, cinsiyet ve genetiğin yanı sıra yaşam tarzı, sosyoekonomik sorunlar ve beslenme alışkanlıkları da dahil olmak üzere 136 değişkenin bağışıklığı nasıl etkilediğini görmek istedi.



Kan örneklerini E. coli bakterileri ve grip virüsü gibi yaygın mikroplara maruz bıraktılar ve bağışıklığı ölçtüler.



Sigara içmenin bağışıklık sistemi üzerinde yaş veya cinsiyet gibi önemli faktörlerle neredeyse aynı etkiye sahip olduğu ortaya çıktı.



Çalışmada sigara içenler sigarayı bıraktıklarında bağışıklık tepkileri bir düzeyde iyileşti, ancak yıllar boyunca tamamen iyileşmedi.



Bağışıklık sisteminin sigarayı bıraktıktan sonra zamanla sıfırlanmaya başladığı belirlendi. Bu yüzden bırakmak için hiçbir zaman geç değil.



Bu aynı zamanda, sigarayı bırakmış olan sigara içenlerde bile kronik akciğer hastalığı veya KOAH gibi rahatsızlıkların neden hala gelişebileceğini de açıklıyor.

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