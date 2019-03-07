Kanserden adet düzensizliğine, kadın sağlığının en hayati konusu erken tanı. Bunun yolu da düzenli kontrollerden geçiyor. Erken tanı ile sık rastlanan kadın hastalıklarının yanı sıra, kadınlarda en çok görülen ve hayatı tehdit eden en önemli sağlık sorunlarından “meme ve rahim ağzı kanserlerinin” başarıyla tedavisi ve kadınların sağlıklı bir yaşam sürdürmesi mümkün. Bu nedenle kadınların “Kendini Er-te-le-me”den, düzenli kontrolleri ihmal etmemesi gerekiyor.



Kendine önem vermek, kendini emniyete almak, düzenli sağlık taraması ve kontrol, kendimiz ve sevdiklerimiz için yapacağımız en önemli şey. Birçok kadın vücudundan gelen sinyalleri dikkate almayarak duymazlıktan geliyor. Bu sebeple hastalıklar başladıktan ve yayılma gösterdikten sonra uygulanan tedaviler yetersiz kalabiliyor. Oysa alınan bir küçük önlem ve uzman önerilerine kulak vermek birçok hastalığın daha başlamadan fark edilmesini sağlıyor.



TJOD UYARIYOR!



Tüm hastalıkların başarıyla tedavi edilebilmesi için erken tanının şart olduğunun altını çizen Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle “Kendini Er-te-le-me” filmiyle kadın sağlığını korumak ve geliştirmek için farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bu kapsamda açıklama yapan dernek başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, “Ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri erken yakalandığında tedavi edilebiliyor, ancak ülkemizde genellikle geç dönemde fark ediliyor. Kırk yaşından itibaren her yıl meme sağlığı kontrolü yapılması ve her yıl ya da iki yılda bir mamografi yaptırılması erken tanı ve tedavi şansı sunuyor. Önlenebilir bir kanser türü olan rahim ağzı kanseri için yıllık jinekolojik kontroller ve doktorun önerisi doğrultusunda düzenli smear ve diğer tarama testlerinin yapılması erken tanı konmasını ve kanserin daha ortaya çıkmadan yakalanarak sağlıklı bir yaşam sürülmesini sağlıyor” dedi.

VİDEO: KENDİNİZİ ER-TE-LE-ME’YİN!



İstenilen zamanda, istenilen kadar çocuk sahibi olmak ve mutlu bir aile kurmak için en doğru doğum kontrol yönteminin ertelemeden hekime danışılması gerekliliğinin altını çizen Karateke, 4 kadından 1’inde istenmeyen gebelikle sonuçlanabilen geri çekilme ve takvim yöntemi gibi geleneksel yöntemlerle korunmanın 3 çiftten 1’i kadar yaygın uygulandığını söyledi.



SAĞLIKLI KADIN, SAĞLIKLI TOPLUM DEMEK



Kadınların yaklaşık yarısında görülen ancak çoğu kadın tarafından normal olduğu düşünülerek doktora danışılmayan adet sancısı ve 10 kadından 3’ünde görülen aşırı ve düzensiz adet kanamasının da kadınların hayatlarını olumsuz etkilediğini aktaran Karateke, bu durumların altında hormonal düzensizlikler ve farklı hastalıkların yatabileceğini, doğru tanının konması ve tedavinin yapılabilmesi için mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanına danışılması gerektiğini belirtti.



Yılda 1 kez kadın hastalıkları muayenesine gitmek gerektiğine vurgu yapan Karateke, “Kadınların sağlığı, geleceği ve aileleri için çok önemli. Bu nedenle kadınlarımıza ‘Kendini Er-te-le-me, düzenli kontrolleri ihmal etme!’ diyoruz” dedi.

