Sinovac’ın Covid-19 aşısına Avrupa’dan 2’nci onay

Ukrayna Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı CoronaVac’a acil kullanım izni verdiğini söyledi.

ntv.com.tr 09.03.2021 - 15:49

Sinovac’ın Covid-19 aşısına Avrupa’dan 2’nci onay

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Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı CoronaVac’a acil kullanım izni verildi.

Ukraynalı ilaç şirketi Lekhim, geçtiğimiz ay Sinovac’ın Covid-19 aşısı CoronaVac için gereken belgeleri Ukrayna makamlarına sunduklarını söylemişti.

Ukrayna Türkiye’den sonra CoronaVac’a onay veren 2’nci Avrupa ülkesi oldu.

Türkiye'de 14 Ocak itibarıyla CoronaVac, Covid-19 ile mücadele için kullanılıyor.

New York Times’ın bildirdiğine göre, Sinovac’ın Covid-19 aşısını şimdiye kadar onaylayan ülkeler: Azerbaycan, Brezilya, Kamboçya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Hong Kong, Endonezya, Laos, Malezya, Meksika, Filipinler, Tayland, Türkiye, Uruguay.

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