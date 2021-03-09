Sinovac’ın Covid-19 aşısına Avrupa’dan 2’nci onay

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı CoronaVac’a acil kullanım izni verildi.



Ukraynalı ilaç şirketi Lekhim, geçtiğimiz ay Sinovac’ın Covid-19 aşısı CoronaVac için gereken belgeleri Ukrayna makamlarına sunduklarını söylemişti.



Ukrayna Türkiye’den sonra CoronaVac’a onay veren 2’nci Avrupa ülkesi oldu.

Türkiye'de 14 Ocak itibarıyla CoronaVac, Covid-19 ile mücadele için kullanılıyor.



New York Times’ın bildirdiğine göre, Sinovac’ın Covid-19 aşısını şimdiye kadar onaylayan ülkeler: Azerbaycan, Brezilya, Kamboçya, Şili, Kolombiya, Ekvador, Hong Kong, Endonezya, Laos, Malezya, Meksika, Filipinler, Tayland, Türkiye, Uruguay.

