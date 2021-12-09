Sivilce sıkmak felce neden olur mu?

Ordu'da 2 yıl önceye kadar sağlıklı yaşam sürdüren Muhammet Dikici’nin hayatı, göbeğinde çıkan sivilce sonucu tamamen değişti.

Göbeğinde çıkan sivilceyi sıkması sonucu yara olan bölgedeki enfeksiyon, kan yoluyla sinir sistemine bulaştı.

Dikici’nin, enfeksiyona bağlı omurilik felci geçirdiği tespit edildi. Bu haberin ardından "Sivilce sıkmak, felç gibi çok ciddi bir komplikasyona neden olabilir mi?" soruları arttı.

"HAYATIMIN GERİ KALANINI BU ŞEKİLDE GEÇİRECEĞİM."

Dikici, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vücudumda çıkan bir sivilceden dolayı enfeksiyon kaptım. Bu enfeksiyon omuriliğime iltihap olarak biriktirdi. Sinir sistemlerime hasar verdi. Omurilik ameliyatı geçirdim. Şu anda omurilik felciyim. Büyük ihtimalle hayatımın geri kalanını bu şekilde geçireceğim. Tedavisi şimdilik yok. Kök hücre çalışmaları var ancak deneme aşamasında." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda Çin’den gelen bir haber de sivilce sıkmanın olumsuz sonuçlarını ortaya koydu.

Tang isimli Çinli adam dudakları ile burnu arasında çıkan sivilceyi patlatınca ölümle burun buruna geldi. Sivilceyi sıktıktan iki hafta sonra baş ağrısı yaşamaya başlayan Tang, tepkileri yavaşlayıp vücut ısısı düşünce hastaneye kaldırıldı.



Yapılan tetkikler sonrasında ise Tang’ın intracranial (beyin) bir enfeksiyon yaşadığı ortaya çıktı. Yani Tang’ın birden fazla beyin apsesi vardı ve beyninin içinde bir iltihap oluştu.



Yaşadığı talihsiz durumu anlatan Tang, “Yüzümde sivilce çıktı ve kolayca sıktım. Bir sivilcenin bu sonuçlara yol açacağını asla tahmin edemezdim” ifadelerini kullandı.

"SİVİLCELERİ SIKMAK, KOPARMAK HATTA ELLEMEK DAHİ ÖNERİLMEZ"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, sivilce sıkmanın zararlarını anlattığı açıklamasında, “Sivilce ya da akne, kıl ve yağ bezi ünitesinin iltihaplanmasıdır. Sivilcenin sıkılması ünitenin patlayıp iltihabın etrafa yayılmasına neden olabilir. Sivilceleri sıkmak, koparmak ve hatta ellemek dahi önerilmez. Çok gerekli hallerde Dermatoloji uzmanları tarafından sivilcelere ekstirpasyonu dediğimiz ‘medikal akne çıkarma’ işlemi uygulanabilir.” dedi.

Kutlubay aynı zamanda, “Sivilce sıkma ile çok nadir de olsa beyinde iltihaplanma, pıhtı atması ve felç gibi durumlar görülebilir” diyor ve şu ifadeleri ekliyor:



“Göbek, bacak, sırt gibi bölgelerde meydana gelen sivilce ya da çıban gibi yaraları sıkmak felç açısından düşük bir risk barındırıyor. Fakat bu bölgelerde de oradaki sinirlere yakın bir enfeksiyon varsa ve enfeksiyon deri altından sinire yayılırsa felç gibi komplikasyonlar başımıza gelebiliyor.”

TEHLİKE ÜÇGENİNE DİKKAT!



“Yüzümüzde ‘tehlike üçgeni’ olarak adlandırdığımız bir bölge var. Bu bölge burun, burun kökü ve yanağın iç kısımlarını içine almaktadır. Bu bölgenin bu şekilde adlandırılmasının sebebi ise buradaki damarların direk beyindeki bir damar ağı ile bağlantılı olmasıdır” diyen Kutlubay, sivilcenin sıkılması ile bakterilerin yüzün damarlarından geçerek beyindeki bu bölgeye ulaşabildiğini ve bu durumun enfeksiyon veya pıhtı oluşumu ile sonuçlanabildiğini söylüyor.

Genel hatlarıyla sivilceler konusunda dikkat edilmesi gerekenleri ise Zekayi Kutlubay şöyle sıralıyor:



- Sivilcede önemli olan doğru zamanda doğru tedavi uygulamaktır. Akılda tutulması gereken en önemli nokta, sivilce izlerini tedavi etmek sivilceyi tedavi etmekten daha zordur. Dolayısıyla özellikle iltihaplı sivilceler kesinlikle sıkılmamalıdır.



- En önemli konulardan biri sivilceyi sıkmak bir yana, hiç ellememektir. Ellerimiz tüm gün dış ortama açıktır ve kir, bolca bakteri ve yağ içerir. Ellerin yüze teması ile sivilceler şiddetlenebilir, büyüyebilir, enfekte olabilir. Böylelikle hem iz kalma olasılığı artar, hem tedavi güçleşir hem de ileride daha derin yerleşimli sivilce oluşumuna yatkınlık gelişir.



- Sivilcesi olan bireyler uygun, tahriş etmeyen bir yüz yıkama ürünü ile yüzünü temizlemelidir. Ayrıca hem yaz hem de kış aylarında güneş koruyucu kremlerin kullanılması ile de leke oluşum riski bir miktar azaltılabilir.



- Herkesin deri yapısı, sivilce yerleşimi ve şiddeti farklıdır. Bu nedenle hastalar tüm bu ürünleri mutlaka bir dermatoloji uzmanına danışmalı ve internet/sosyal ortam bazlı ürün satın almamalıdır.