SON DAKİKA HABERİ: Avrupa İlaç Ajansı’ndan Astrazeneca açıklaması

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Avrupa Birliği’nin ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Oxford / AstraZeneca aşısı ile kan pıhtıları arasındaki bağlantının olası olduğunu söyledi.

EMA, aşının faydalarının hala risklerden ağır bastığının altını çizdi. EMA, kan pıhtılaşmasının AstraZeneca aşısının 'çok nadir' yan etkisi olarak listelenmesi gerektiği sonucuna vardığını belirtirken EMA'nın güvenlik komitesi, düşük trombositli olağandışı kan pıhtılarının AstraZeneca aşısının çok nadir yan etkileri olarak listelenmesi gerektiğini belirtti.

ÇOK NADİR BİR YAN ETKİ

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Oxford / AstraZeneca aşısının tüm yaş gruplarında kullanılmaya devam etmesi gerektiğini belirtirken, düşük trombositli olağandışı kan pıhtılarının çok nadir bir yan etki olarak listelenmesi gerektiğini söyledi.

EMA, aşı uygulanacak kişilere, aşılamadan sonraki 2 hafta içinde meydana gelebilecek düşük seviyelerde kan trombositleri ile birlikte çok nadir görülen kan pıhtılaşması olasılığının bildirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa İlaç Ajansı yaptığı açıklamada, Oxford / AstraZeneca Covid-19 aşısı olan kişilerin bildirdiği kan pıhtısı ve düşük kan trombositlerinin kombinasyonunun çok nadir olduğunu ve aşının COVID-19'u önlemedeki genel faydalarının yan etki risklerinden ağır bastığını söyledi.



EMA, kan pıhtıları ve düşük trombosit kombinasyonunun nedenini ise bazen heparin ile tedavi edilen hastalarda (heparine bağlı trombositopeni) görülen duruma benzer bir soruna yol açan bir bağışıklık tepkisi olduğunu bildirdi.

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