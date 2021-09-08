Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonu ile Covid-19 karıştırılabiliyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, son dönemde sıkça görülen solunum yolu enfeksiyonu vakalarının Covid-19 ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi.



Türkiye'de son haftalarda halsizlik, burun akıntısı, zaman zaman ateş şikayetleri yaşayan pek çok kişi Covid-19'a yakalandığı endişesiyle hastanelere başvurmaya başladı.

DAHA SIK GÖRÜLMEYE BAŞLANDI



Geçen yıl maske, mesafe ve hijyene verilen büyük önem nedeniyle özellikle sonbahar geçişlerinde önceki yıllara göre düşük seviyede görülen üst solunum yolu hastalıkları, bu yıl mevsim geçişinin yaşandığı son günlerde sık görülmeye başlandı.



Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu son dönemde sıkça görülen solunum yolu enfeksiyonu vakalarının Covid-19 ile karıştırılmaması gerektiğini, mevsim geçişi nedeniyle 35-40 derece olan hava sıcaklıklarının kısa sürede 20'li derecelere düştüğünü ifade etti.



Bu değişimin olumsuz etkilere neden olduğunu belirten Ekuklu, "Bu ani sıcaklık değişiklikleri doğaldır ki vücutta bir adaptasyon sorununa neden oluyor ve soğuk algınlığı benzeri bir tablo ortaya çıkıyor. Şu anda yaygın olarak çevremizde gördüğümüz şey aslında bir soğuk algınlığı" dedi.



Vakaların, üst solunum yolu enfeksiyonu olarak değerlendirilebileceğini belirten Ekuklu, bu vakaların daha ağır seyreden grip ile karıştırılmaması gerektiğini ifade etti.



"GEÇEN YIL KURALLARA UYULDUĞU İÇİN GERİP VAKASI AZ GÖRÜLDÜ"



Geçen yıl, daha önceki yıllara oranla daha az soğuk algınlığı ve grip vakalarıyla karşılaştıklarını aktaran Ekuklu, "Geçen sene az görmemizin temel nedenlerinden bir tanesi Covid-19 ile ilgili alınan önlemler kapsamında insanların sosyal mesafeye, maskeye ve temizliğe dikkat etmeleriydi. Sonuçta gribal enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonları, solunum yoluyla kalabalık ortamlarda, kapalı mekanlarda bulaşan hastalıklar. Vücut direncimizin kırıldığı mevsimsel geçiş dönemlerinde çokça karşılaşıyoruz. Şimdi yine bir mevsim geçişi yaşıyoruz. Dolayısıyla bu tür enfeksiyonları bekleriz." dedi.



Ekuklu, okulların açılmasıyla çocukların bir araya geldiğini, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulsa da kapalı ortamlarda bu tür enfeksiyonların yayılma riskinin arttığını belirtti.



Solunum yolu enfeksiyonu ile Covid-19'un benzer semptomlar gösterdiğini ifade eden Ekuklu, "Basit soğuk algınlığında da biz halsizlik, bitkinlik, ateş, öksürük gibi bir takım bulgularla karşılaşıyoruz. Kovid-19 da bununla örtüşüyor. Çok telaş yapmamak lazım. Eğer 2 doz BioNTech yada 2 doz Sinovac artı 1 doz BioNTech yaptırdıysanız Covid-19 olma olasılığınız daha düşüktür. Şunu da asla unutmamak gerekir. Okullar açıldı, çocuklar okula gidip gelecekler, servislerde, kapalı ortamlarda bulunacaklar. Ne kadar önlem alınırsa alınsın bu tür enfeksiyonların yayılma olasılığı bundan sonra da artacak hem mevsimsel olarak hem de toplu yaşam alanlarında daha fazla zaman geçirildiği için. Yetişkinler için de bu geçerli." diye konuştu.



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