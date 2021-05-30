TBMM Alt Komisyonu raporu tamamladı: Obezite ile mücadele için seferberlik çağrısı

Türkiye’de her 3 kişiden 1’inin kilo sorunu var. Obezite oranı erkeklerde yüzde 15, kadınlarda ise yüzde 25'e yakın.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2,5 yıldır çalışmalarını yürüten Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu, konuyla ilgili raporunu tamamladı.

Raporda, toplumun genelinde fiziksel aktivitenin artırılması ve sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı. Bakanlık ve kurumlara yönelik tavsiyeler ayrı ayrı sıralandı.



SAĞLIK BAKANLIĞI'NA KİLO KONTROLÜ ÖNERİSİ

Sağlık Bakanlığı'na, aile diyetisyenliğinin yaygınlaştırılması ve kreşten liseyi bitirene kadar çocuklara kilo kontrolü yapılması önerildi. Ayrıca, mide küçültme ameliyatlarının ortak bir sistemde takip edilmesi talep edildi.

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SAĞLIKLI OKUL YEMEĞİ TAVSİYESİ



Milli Eğitim Bakanlığı'na, öğrencilere "sağlıklı okul yemeği" verilmesi, okul bahçeleri ve spor salonlarının tatil döneminde de açık tutulması tavsiye edildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, içeceklerdeki şeker miktarının azaltılması, beyaz ekmek yerine tam buğday ve tahıllı ekmek tüketimin teşvik edilmesi, besleyici değeri yüksek ürünlerde vergi indirimine gidilmesi, internetten zayıflama hapı satışının engellenmesi istendi.



"DİZİLERDE SPOR YAPAN KARAKTERLERE YER VERİLSİN"



Raporda, RTÜK’e yönelik öneriler de yer aldı. "Gurme" tarzı yemek programlarında fazla yemeğin teşvik edilmemesi, yöresel tanıtımlarda sunucuların aşırı yemek yiyerek olumsuz örnek oluşturmaması, yağ ve tuz oranı yüksek gıda reklamlarının denetlenmesi, dizilerde spor yapan karakterlere yer verilmesi ve abur-cuburun özendirilmemesi istendi.



Raporda, bisiklet yollarının ve millet bahçelerinin sayısının artırılması da önerildi.