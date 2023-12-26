Titreşimle tokluk hissi yaratan hap icat edildi

Bilim insanları tarafından geliştirilen hap kolay kilo vermek isteyenlerin hayalini gerçeğe dönüştürebilir. Yarattığı titreşimlerle mide reseptörlerini harekete geçiren bu hap, tokluk hissi sağlıyor.

Domuzlar üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlaır paylaşıldı. Yemekten yarım saat önce titreşimci hap verilen domuzların, hap verilmeyenlere göre yüzde 40 daha yemek yedikleri gözlendi.

Araştırma, titreşimlerin midede gerilme reseptörlerini harekete geçirererek gıdanın varlığını simüle ettiğini gösteriyor.

Bilim insanlarına göre yemekten 20 ila 30 dakika önce alınan hap, tokluk hissinin yemekten önce sağlanmasına neden oluyor.

Yutulan kapsülde yer alan pilin sağladığı titreşimler ya bir zamanlayıcıyla ya da mide asidinin hapın etrafındaki zarı yok etmesiyle başlatılacak. Bilim insanları, tuvalete giderek bu pilin sorunsuz bir şekilde çıkarılabileceğini belirtiyor.

Büyük bir vitamin boyutundaki hapın ameliyatsız ve geçici bir terapi niteliğinde olacağını da ekliyorlar.