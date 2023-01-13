Toksoplazma nedir, belirtileri nelerdir? Toksoplazma paraziti nasıl bulaşır?

TOKSOPLAZMA NEDİR?



Toksoplazma yani gondii tek hücreli bir mikroorganizmadır. Genellikle kedilerde meydana gelir ve bazı çiftlik hayvanlarını da enfekte edebilir. Toksoplazma her ne kadar hayvanlarda ürese de, insanları da enfekte edebilen bir hastalık çeşididir.



Toksoplazma, hayvanlardan insanlara direk temas yoluyla bulaşmaz fakat hayvan dışkısıyla, dışkının bulaştığı eşyalar yoluyla ya da enfekte olan çiftlik hayvanlarının az pişmiş olarak besin yoluyla tüketilmesiyle bulaşabilir.



Özellikle hamile kadınların doğum sonrasına kadar kedi dışkısından uzak durması ve az pişmiş ya da çiğ et tüketmemeleri gerekmektedir. Toksoplazma (gondii) hamile kadınlarda düşük riskine veya bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bir hastalıktır.



Toksoplazma aynı zamanda gözde retina enfeksiyonuna neden olabileceği gibi görme sinirine veya görme merkezine de ciddi zararlar verebilir. Tedavi edilmediği takdirde ise hastada görme kaybı oluşabilir.

TOKSOPLAZMA BELİRTİLERİ



Toksoplazmoz (gondii) hastalığı bazı insanlarda hiçbir belirti veya semptom vermez ve hastalar enfekte olduklarının farkında değildir. Toksoplazmanın genel belirtileri gribe benzer özellikler gösterebilmektedir. Bunlar;

-Baş ağrısı

-Vücut ağrısı

-Ateş

-Yorgunluk

-Lenf düğümlerinin şişmesi.

Bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde ise semptomlar daha şiddetli gözlemlenebilmektedir.

GEBELİKTE GEÇİRİLEN ENFEKSİYONUN ÖNEMİ NEDİR?



Toksoplazma adı verilen bu parazit gebelik döneminde geçirilen enfeksiyonun seyrinde bebeğe bulaşabilir. Bunun sonucunda göz, beyin, karaciğer, barsak gibi organlarda hasara yol açabilir, gelişme geriliği oluşturabilir.



Gebelik haftası ne kadar ileriyse gebelik esnasında geçirilen enfeksiyonun plasenta yoluyla bebeğe geçme olasılığı o kadar yüksektir.

TOKSOPLAZMADAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

-Çiğ ya da az pişmiş et (salam, sucuk, vb.) yerken dikkatli olun.

-Bahçe işleri ile uğraşıyorsanız mutlaka eldiven giyin.

-El hijyenine ve sık sık el yıkamaya özen gösterin.

-Kedinin kumunun 24 saat aralıklarla mutlaka değişmesini sağlayın. Kumu değiştirirken eldiven kullanın. Sonrasında mutlaka ellerinizi yıkayın.

-Çiğ et kestiğiniz bıçağı ve kesme tahtasını iyice yıkamadan kullanmayın.

-Çiğ sebze ve meyveleri mutlaka çok iyi yıkayın.

-Çiğ et ile temas ettikten sonra mutlaka ellerinizi yıkayın.

TOKSOPLAZMA TEDAVİSİ



Bağışıklık sistemi güçlü çoğu insan toksoplazmozis tedavisine ihtiyaç duymaz ve kendi kendine düzelir. Toksoplazma tedavisine ihtiyaç duyulması halinde ise hekim tarafından önerilen ilaçlar veya antibiyotiklerle kısa sürede tedaviye yanıt alınabilir.



Gebelik döneminde toksoplazma enfeksiyonunu rastlanırsa hekim tarafından önerilen antibiyotik tedavisine başlanır. Anne adayına önerilen antibiyotik tedavisi ile toksoplazma bebeğe bulaşma riski yüzde 60 civarında engellenebilir.