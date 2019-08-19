İHA’nın haberine göre, bir Türk doktor tarafından çocuk dirsek kırıklarının kapalı tedavisi için geliştirilen ameliyat tekniği, Journal Of Klinical Medicine dergisinde yayımlandı.



Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Kınaş ve Uz. Dr. Ozan Turhal tarafından 46 hasta üzerinde başarılı bir şekilde uygulandıktan sonra makale haline getirilen teknik, tek hekim tarafından kolayca tatbik edilen ve başarılı sonuçlar alınan bir teknik olarak tıp literatüründeki yerini aldı.



“AMELİYATIN TEK HEKİMLE YAPILMASI ÇOK ZOR”



Böyle bir ameliyatın tek hekimle yapılmasının çok zor olduğunu söyleyen Doktor Mustafa Kınaş, geliştirmiş olduğu bu teknikle kolayca başarılı sonuçların alınabildiğini belirerek şöyle konuştu:



“Çocuk dirsek kırıkları çok sık karşılaşılan kırık çeşitleridir. Genellikle ameliyat edilmesi gereken kırıklar olarak karşımıza çıkar. Bu kırıklar açık ve kapalı olarak ameliyat edilir. Tedavisi zor ve genellikle 2 ortopedi uzmanının beraber yardımlaşarak yaptığı bir ameliyat çeşididir. Biz zorunlu hizmette bu hastaları tek başımıza ameliyat ederken, arkadaşımız Doktor Ozan Turhal benim ameliyatımı gördü. Tek başıma yapmış olmama şaşırdı ve bu tekniğin dünya kütüphanesine eklenmesi gerektiği fikrini ortaya attı. Süreç bundan sonra başladı. Yaklaşık 46 hasta üzerinde çalışma yaptık. Hastaları tedavi ettik ve takibini yaptık. Tedavi ve sonuçlarını yazarak makalemizi dergiye gönderdik. Bu tekniğin literatürde ilk olması sebebiyle çok çabuk bir şekilde kabul edildi ve yayınlandı” dedi.