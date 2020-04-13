Türk Kızılay'dan kan bağışı çağrısı

Corana virüs salgınından önce Türkiye'de günlük 9 bin ünite kan bağışlandığını belirten Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, salgının yaygınlaşması ile bu sayının 2 bin üniteye kadar düştüğünü söyledi, "Şu anki kan stokumuz 41 bine kadar geriledi. Şu anda stoktan tüketiyoruz" dedi.



Kısacık, kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Hastanelerde sadece corona virüse yakalanmış hasta yatmıyor. Lösemi hastalarımız var, doğum yapacak anne adaylarımız ve trafik kazası geçirmiş veya acilen ameliyata girmek zorunda çok sayıda kişi var. Bunlar için sürekli kan tüketiliyor. Ekmek almak için dışarı çıkan tüm bağışçılarımızı ve sağlıklı her bir vatandaşımızı kan vermeye çağırıyoruz."



“KAN BAĞIŞI YAPMAK İSTEYENLER TEDİRGİN OLMASIN”



Kısacık, bağış noktalarında ekiplerin gerekli her türlü önlemi aldığını belirterek, kan vermek isteyenlerin tedirgin olmamaları gerektiğini sözlerine ekledi.