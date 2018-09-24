Kalp hastalıklarındaki artıya dikkat çeken Avrasya Hastanesi Kardiovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Esat Akıncı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kalp hastalıklarının, ölüm sebepleri arasında ilk sırada olduğunu söyledi. Dünya’da her 3 kadından 1’i kalp hastalıkları sebebiyle hayatını kaybederken bu oranın meme kanserinin yol açtığı ölüm oranının tam 10 katı seviyesine ulaştığını belirten Dr. Akıncı, “Üstelik ülkemizdeki ölüm vakalarının %40,5’ini oluşturan kalp hastalıklarında Türkiye, dünyada birinci sırada yer alıyor” dedi.



DEĞİŞEN YAŞAM KOŞULLARI KALP HASTALIĞI RİSKİNİ ARTTIRIYOR



Kalp hastalıklarının bu denli artmasının arkasında değişen yaşam koşullarının bulunduğunu dile getiren Dr. Akıncı, “Özellikle de kentsel yaşam standartları; hızlı yaşamaya, düzensiz beslenmeye ve az hareket etmeye zorlayarak bu süreci hızlandırıyor. Dünyadaki kalp hastası sayısı giderek artarken kalp rahatsızlıklarına bağlı gelişen ölümlerde de ciddi bir atış gözleniyor. Bu aşamada unutulmaması gereken çok önemli bir nokta var. Kalp sağlığını etkileyen ve bir sağlık probleminden çıkararak ciddi boyutlarda hastalıklara çeviren yaşam koşullarını değiştirmek bizim elimizdedir. Yaşam koşullarında yapılacak iyileştirme ve disiplin ile kalp hastalıklarına karşı güçlü bir savunma mekanizması geliştirebilir” dedi ve kalp hastalıklarının nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri paylaştı:



Kalp hastalıklarının artmasında;



- Hareketsiz yaşam tarzı,

- Sigara ve alkol tüketimi,

- Kolesterol yüksekliği,

- İyi kolesterol denilen HDL’nin düşüklüğü ve kötü kolesterol LDL’nin yüksekliği,

- Kontrol altına alınmayan tansiyon ve diyabet,

- Beslenme bozuklukları, obezite

- Stresli bir yaşam,

- Vücudun hem fizyolojik hem de psikolojik olarak zorlayan meslekler yer alıyor.



Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız;



- Göğüste hissedilen ağrı,

- Nefes darlığı,

- Çarpıntı hissi,

- Ödem ve asite bağlı olarak karın ve bacaklarda şişme,

- Yorgunluk ve halsizlik,

- Baş ve ensede görülen ağrılar,

- Hazımsızlık ve yutkunmada zorluk çekme,

- Baş dönmesi ve bayılma,

- Deri, dudak, dil, damak gibi bölgelerde görülen morarma kalp hastalığı ile karşı karşıya olabilirsiniz.



KALP HASTALIKLARI KADINLARDA DAHA SİNSİ İLERLİYOR



Söz konusu kalp hastalıkları olduğunda erkeklerde baskın belirtiler gösteriyor. Ancak bu hastalıklar kadınlar daha sinsi ilerliyor. Bu sebeple çoğu kadın hasta, sinsi ilerleyen belirtileri geç fark edip daha geç doktora başvurdukları için iyileşme oranlarında ciddi düşüşler meydana geliyor. Erkekler daha çok göğüs ağrısı şikayetiyle başvururken kadınlar ise yorgunluk, nefes darlığı gibi daha genel şikayetlerle başvuruyor. Bu nedenle erken teşhis edilme oranı, erkeklere göre daha düşük oluyor.

KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?



Kalp hastalıklarıyla mücadele edebilmenin ve sağlıklı bir kalbe sahip olmanın yolu doğru bir yaşam düzeni kurmak ve bu düzeni yaşamımızın bir rutini haline getirmekten geçiyor. Bu nedenle aşağıda bahsi geçen ipuçlarını hayatınıza dahil etmek hem sizin hem de kalbiniz için oldukça önemlidir. Bu ipuçları;



- Sağlıklı beslenin. Zira kalp hastalıklarının en önemli sebepleri arasında gösterilen kolesterol ve tansiyonu kontrol altına alabilmek doğru ve sağlıklı beslenmekten geçiyor. Şöyle ki; doymuş yağlardan uzak, lif ve balık yönünden zengin bir beslenme rutiniyle kalp hastalığına karşı güçlü bir savunma mekanizması yaratabilirsiniz.



- Fazla kilolarınızdan bir an önce kurtulun. Buradaki temel mesele yine kolesterol ve tansiyonun ana sebeplerinden biri olan kilo problemlerinin kontrol altına almaktır. Fazla kilolu olmak aynı zamanda koroner kalp hastalığı, kalp yetersizliği ve inme için de risk oluşturmaktadır.



- Sigarayı hayatınızdan çıkarın. Sigara kullanarak kalp damarlarının tıkanmasına sebep oluyor ve kalp krizine davetiye çıkarıyorsunuz. Üstelik sigara önlenebilir ölüm sebepleri arasında birinci sırayı alıyor. Yani sigarayı bırakarak bu riski ortadan kaldırabilirsiniz.



- Spor yapmak sandığınızdan da önemli! Değişen yaşam koşullarıyla birlikte çok daha az hareket eder olduk. Ancak bilmelisiniz ki fiziksel aktivite azlığı kalp damar hastalıklarının oluşmasında hayli etkili bir rol oynuyor. Bu sebeple günlük rutin içerisinde mutlaka spora ayıracak bir saatiniz olsun.



- Stresten uzak durun. Stres sizi en çok da kalbinizi yorar. Bu sebeple sizi üzecek, strese ve yoğun bir baskıya sürükleyecek meseleleri hayatınızdan çıkarın. Eğer çıkaramıyorsanız olabildiğince uzak durun.



Fotoğraflar: Getty Images Turkey



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