Turşu suyu faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Kışın özellikle kuru baklagil yemekleriyle birlikte yenilen turşu, içerisindeki sodyum nedeniyle ölçülü tüketilmesi gereken bir lezzet. Probiyotik kaynağı olan ev turşusunun birçok konuda faydası var.

TURŞU SUYUNUN SİNDİRİM SİSTEMİNE ETKİSİ

Masa başı çalışanlarda hareketsizlik kaçınılmaz bir durumdur. Bu durumda hareketsizliğin negatif etkilerinden biri olan kabızlık sık görülmektedir.



Günlük lif ihtiyacımızı doğru bir şekilde almak gerekir. Turşu ve turşu suyu, lif değeri yüksekliği beraberinde fermente ürün olduğundan probiyotik bakteriler de içermektedir.



Bu durum sindirim sistemiminin düzenli çalışmasına ve bağırsaktaki mikrobiyota dengesine destek olmaktadır.



TURŞU SUYUNUN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE ETKİSİ



Mevsim geçişi ve kış aylarında artan salgın hastalıkların etkisi ile bağışıklığa destek olacak besinleri tüketmek fayda sağlayacaktır.



Özellikle kış aylarında tükettiğimiz turşunun suyu da besin değeri açısından zengin olduğu için, kişinin sağlık durumuna yönelik doğru miktarlarda tüketildiği takdirde hastalıklara karşı vücut direncinin artmasına destek sağlamaktadır. Sodyum, potasyum, A vitamini ve C vitamini yönünden zengindir.

TURŞU SUYU KRAMPI AZALTIR



Egzersiz sırasında terle birlikte birçok mineral kaybı da yaşandığından bu durum sıvı kaybına neden olur. Hem turşu hem de turşu suyu kaybolan sıvı ve mineralleri yerine koymanın hızlı bir yolu.

Sporcularda turşu suyu tüketiminin egzersiz sonrasındaki krampları azalttığına dair çalışma sonuçları bulunuyor.

TURŞU VE TURŞU SUYUNUN FAZLASI ZARARLI MIDIR?

Birçok faydasının yanı sıra fazla tüketilirse tansiyon dengesizliği, ödem oluşumu, şişkinlik gibi durumlara neden olabilmektedir. Bu nedenle ilaçlarda olduğu gibi beslenmede de dengenin kurulması ve kişinin sağlık durumuna yönelik ilerlenmesi önemlidir.