Uzmanlar yanıtladı: Baba olmak kalp sağlığını nasıl etkiliyor?

Kalp damar hastalıkları dünya genelinde en sık rastlanan ölüm nedenlerinin başında geliyor. Çocuk sahibi olmanın kadınların sağlığını nasıl etkilediği üzerine çalışmalar, çok kez doğum yapmanın kalp hastalığı riskini artırdığı bulunmuştu.



Northwestern Üniversitesi ve Chicago Ann & Robert H. Lurie Çocuk Hastanesi'nden araştırmacılar, yaşları 45 ile 85 arasında değişen 2 bin 814 erkekten alınan verileri analiz etti.



Sonuçlar, etnik kökene ve erkeğin ilk çocuğu doğduğunda kaç yaşında olduğuna göre önemli ölçüde farklılık gösteriyor.



Örneğin, 25 yaşın altında baba olan erkeklerin kalp sağlığının diğer babalara göre daha kötü olduğu görüldü. Bu durum özellikle İspanyol kökenli veya siyahi erkekler arasında daha yaygındı.



BABA OLMANIN "OLUMSUZ" ETKİSİ



Araştırmanın yazarları, ebeveynlikle gelen stresin erkeklerin diyet veya egzersiz yoluyla sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmesini zorlaştırdığını, çünkü çocuk sahibi olmanın zamanlarının büyük kısmını kapsadığını öne sürdü.



Çalışmanın yazarı Dr. John James, "Kalp sağlığında bulduğumuz değişiklikler, çocuk bakımına ilişkin ek sorumluluğun ve babalığa geçişin getirdiği stresin, erkeklerin sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmesini zorlaştırabileceğini gösteriyor" dedi.



GENÇ BABALARIN SAĞLIĞI TEHLİKEDE



Araştırmaya göre, ilk çocukları 25 yaşından küçükken doğan erkekler en kötü sağlık sonuçlarına ve daha yüksek ölüm oranlarına sahip.



25 yaşın altındaysanız mali açıdan daha az istikrarlı olabilirsiniz, beyniniz daha az olgun olabilir ve özellikle ırksal ve etnik azınlıklar için daha az sosyal yardım ve sınırlı izin politikaları olan daha düşük ücretli işlerde çalışıyor olabilirsiniz. Bütün bunlar sağlığınıza odaklanmanızı zorlaştırabilir.



BABA OLAN ERKEKLER DAHA UZUN YAŞIYOR



Araştırmaya katılan babaların genel olarak kalp-damar sağlığı daha kötü olsa da, grup içinde herhangi bir nedenden ötürü ölme oranları en düşük olan babalardı.



Araştırmacılar bunun nedeninin babaların baba olmayanlara göre daha fazla sosyal desteğe sahip olmasından kaynaklanabileceğini söyledi.



Baba olan erkkelerin, yaşlandıkça hastane randevularına katılmalarına ve ilaç ve tedavileri yönetmelerine yardımcı olacak çocukları var.

